Кака с изповед за развода: Опитах всичко да спася брака си, но любовта не може да бъде насилвана

Един от най-великите играчи в историята на футбола - бразилецът Кака, говори открито за развода си с Каролина Селико. Тя е детската любов на Кака, който се жени за нея през 2005-та. Двамата имат две деца, но през 2015-та Селико го напуска. Сега Кака избра да разкаже за този труден период от живота си, в който е опитвал да задържи любовта на живота си, но е разбрал, че това не може да стане на сила.

Защо Кака бе зарязан от любовта на живота му?

"Направих всичко възможно, за да спася брака си, но научих едно нещо: не можеш да принудиш някого да остане с теб, ако вече е решил да те напусне. През 2015 г. съпругата ми ми каза, че не иска да бъде омъжена повече. Аз се вкопчих в идеята да се боря, да й покажа, че можем да възстановим това, което имахме."

"Прочетох книга, в която се предлагаше 40-дневно предизвикателство, за да си върнеш партньора; аз го направих два пъти. Подаръци, писма, неочаквани изненади... но в крайна сметка тя просто продължаваше да повтаря: "Вече не го искам", споделя Кака.

"Това беше жесток удар. Като християнин разводът не беше в плановете ми. Библията казва, че бракът е завинаги, но какво правиш, когато другият човек вече не иска да продължи? Борех се до края, докато разбрах нещо важно: любовта не може да бъде насилвана. Любовта е ежедневен избор. И ако някой спре да те избира, трябва да се научиш да го пуснеш", добавя още той.

