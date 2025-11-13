Изгониха "послушния" Роналдо, а Португалия капитулира! Англия пести, Франция громи, а Италия се спаси (РЕЗУЛТАТИ)

5-кратният носител на "Златната топка" Кристиано Роналдо получи първия си червен картон с фланелката на Португалия, а националният отбор на "мореплавателите" капитулира срещу Ирландия, отстъпвайки с 0:2 като гост в предпоследна среща от група F от световните квалификации в зона Европа за Мондиал 2026. Нападателят на АЗ Алкмаар Трой Парът осигури победата на домакините с два гола през първото полувреме.

Португалия падна от Ирландия след исторически първи червен картон на Роналдо

Роналдо влезе в срещата със закачки срещу отбора на Ирландия, след като в предишния мач между двата тима си навлече гнева на съперниковите играчи и фенове с бурна радост пред лицето на ирландски футболист. На пресконференцията преди срещата в Ирландия португалецът заяви, че очаква да бъде бурно освиркван, но обеща да бъде "послушен".

Закачките на Кристиано с феновете на Ирландия завършиха злополучно

Очевидно обаче Роналдо не спази обещанието си, като няколко пъти дразнеше феновете с жестове, а накрая удари съперник с лакът в гърба и бе директно изгонен в 61-вата минута. Така Португалия остана с човек по-малко за последните 30 минути и на практика стана много по-трудно да се търси обрат в срещата. "Мореплавателите" остават лидери в класирането с 10 точки, но позволиха на Унгария да се доближи на 2 пункта. В последния кръг Португалия играе с Армения и се нуждае от победа, за да си осигури директно класиране за Световното 2026.

🚨🚨 Cristiano Ronaldo received a RED CARD against Ireland. 🟥pic.twitter.com/SeXcx4FliM — Tekkers Foot (@tekkersfoot) November 13, 2025

Англия и Франция с победи и място на Мондиал 2026

Отборът на Англия, който вече си осигури класиране за Мондиал 2026, постигна пестелива победа над Сърбия с 2:0 като домакин. Букайо Сака вкара през първото полувреме, а през втората част Томас Тухел си позволи ротации в състава. В края на мача Еберечи Езе вкара и втори гол за англичаните. В същото време финалистът от Мондиал 2022 Франция постигна убедителна победа над Украйна с 4:0 като домакин след два гола на Килиан Мбапе и по един на Майкъл Олисе и Юго Екитике - всичките отбелязани през втората част, като с това "петлите" си осигуриха място на Мондиала догодина.

Италия едва не се издъни в Молдова

Европейският шампион от Евро 2020 Италия бе на прага на голяма издънка под ръководството на Дженаро Гатузо. "Скуадра адзура" бе напът да завърши наравно при визитата си на Молдова, след като резултатът остана 0:0 до 88-ата минута. Тогава обаче Джанлука Манчини успя да вкара, а малко след това Франческо Еспосито добави и втори гол за италианците, за да оформи крайното 2:0. Италия обаче остава на второ място в групата, след като по-рано Норвегия записа 7-ата си поредна победа.

Резултати от световните квалификации в зона Европа на 13 ноември:

Азербайджан 0:2 Исландия

Армения 0:1 Унгария

Норвегия 4:1 Естония

Англия 2:0 Сърбия

Андора 0:1 Албания

Ирландия 2:0 Португалия

Молдова 0:2 Италия

Франция 4:0 Украйна