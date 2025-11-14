Американски гигант проучва възможностите да купи чуждестранните активи на "Лукойл"?

Любопитно:

Американската компания за частни капиталови инвестиции "Carlyle" проучва възможностите да купи чуждестранните активи на "Лукойл", твърдят три източника на Ройтерс. Потенциалният купувач е в начален етап на проучвания за сделка, като все още може да се откаже. От "Carlyle" се уведомили "Лукойл" да намеренията си. Двете страни засега отказват коментар, предаде БНТ.

"Лукойл" има три рафинерии в Европа, включително България, дялове в петролни полета в Казахстан, Узбекистан, Ирак, Мексико, Гана, Египет и Нигерия, освен това и стотици бензиностанции по цял свят, включително в Съединените щати.

"Carlyle" е сред най-големите компании в света за частни капиталови инвестиции, алтернативно управление на активи и финансови услуги. Управлява активи на стойност 474 милиарда долара.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
