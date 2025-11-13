Най-важните новини за деня: 13 ноември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 13 ноември 2025 г.

ВЕТОТО НА ПРЕЗИДЕНТА ПАДНА, "ЛУКОЙЛ" ВЕЧЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАЦИОНАЛИЗИРАН

Със 128 гласа "за", 59 "против" и без "въздържал се" Народното събрание окончателно отхвърли ветото на президента Румен Радев и прие повторно промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С тях се разширяват правомощията на особения управител на "Лукойл", като му се дава възможност да се разпорежда с имуществото на компанията, без неговите действия да подлежат на административен или съдебен контрол. Промените предвиждат и възможност за национализация на рафинерията в Бургас.

"РАДЕВ НИ ЗАБАВИ С ЕДНА СЕДМИЦА": БОРИСОВ Е СИГУРЕН, ЧЕ ЩЕ ПОЛУЧИМ ДЕРОГАЦИЯ ОТ САЩ ЗА "ЛУКОЙЛ"

"Мога да гарантирам на българите, че България ще получи дерогация. Няма да се създаде такъв проблем, не за друго, а защото САЩ са наш партньор, ние сме много надежден партньор в НАТО и в САЩ. OFAC ни приветстваха за това, което сме направили и аз мисля, че днес като се преодолее ветото, другият понеделник-вторник вече ще имаме решение, за да се успокоят хората в България", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента.

ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ: БОРИСОВ МОЖЕ ДА СЛОЖИ ОЩЕ ДИНЕНИ КОРИ НА ПЕЕВСКИ (ВИДЕО)

Пеевски усети динената кора. Борисов обаче може да му сложи още динени кори. Това каза в предаването Студио Actualno политологът и университетски преподавател д-р Любомир Стефанов. Той отговори на въпроса защо Делян Пеевски, официално поканен, не влезе миналия месец във властта: “Усети динената кора. Но този път я усети. Борисов е цар на тези неща и ще му сложи няколко други. И подскачайки на куц крак от една на друга, накрая Пеевски няма да успее да подскочи правилно и ще се хлъзне много здраво по нанадолнището. Всички смятат, че Борисов е беззъб уплашен лъв, който си стои в клетката вече и само маха с опашка, и от време на време прави сърдити гримаси.

ОТЛИЧНИЦИТЕ ПО БОНУСИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ: МИЛИОНИ ЗА (НЕ)ВИДИМИ РЕЗУЛТАТИ

Данните за получените стотици милиони под формата на бонуси за шефове и служители в десетки държавни агенции, служби и администрации заслужено получиха огромно обществено възмущение и породиха политическо напрежение. Оказва се, че именно едни от най-публичните регулаторни органи и държавни служби са сред най-облагодетелстваните от солидни бонуси, показва проверка на Actualno.com сред документи, с които медията ни разполага.

ВЗИМА ЛИ ОМБУДСМАНЪТ БОНУСИ: ОТГОВОРЪТ ОТ ВЕЛИСЛАВА ДЕЛЧЕВА

"Бонусите в администрацията ги взимат служителите и ръководството. Аз като омбудсман не взимам бонуси, заплатата ми е достатъчна, за да мога да се справя. Служителите в моята институция взимат бонуси, но не са по-големи в рамките на една работна заплата". Това заяви омбудсманът Велислава Делчева пред БНТ. Още: 20 000 лева отгоре за 3 месеца. Или 30 000? Димитър Главчев с обяснения за премиите в Сметната палата

ХИЛЯДИ В МВР ВЗЕМАТ И ЗАПЛАТА, И ПЕНСИЯ: БИВШ ВЪТРЕШЕН МИНИСТЪР СЪС СТРЯСКАЩИ ДАННИ

Близо 5 000 работещи в системата на МВР вземат и пенсия, и заплата. Отделно още около 2000 души са тези, които работят като чиновници в администрацията. Цифрата наистина е стряскаща и такова нещо няма никъде по света, а допреди 7-8 години това беше забранено и в България. Това каза бившият вътрешен министър проф. Веселин Вучков в ефира на Нова телевизия. Вучков е може би единственият МВР министър в този век, за който има положителни отзиви след като слезе от поста - той го стори заради липсата на подкрепа от Бойко Борисов и ГЕРБ за истинска реформа в МВР.

ОТНОВО БЕЗ РЕФОРМА В МВР: УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОТКАЗАХА ПРОМЯНА ПРИ ЗАПЛАЩАНЕТО И БОДИКАМЕРИТЕ

Народното събрание прие на първо четене законопроекта на Министерския съвет за промени в Закона за МВР, като отхвърли останалите три, внесени от депутати на "Продължаваме промяната – Демократична България". Предложеният от правителството проект получи подкрепата на 154 народни представители, осем от партия "Морал, единство, чест" (МЕЧ) гласуваха "против", а 23 депутати от ПП-ДБ и един от ГЕРБ се въздържаха. Само "Величие" не участваха в гласуването.

МИЛИОНИ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ: НОВИЯТ ПАРТИЕН ДОМ НА ПЕЕВСКИ НА "ВРАБЧА 23" НИ Е СТРУВАЛ СКЪПО

Преместването на сградата на "ДПС - Ново начало" на ул. "Врабча" №23 и изгонването на държавни структури на Националната агенция по приходите (НАП), Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК) и Българската агенция за инвестиции (БАИ) от същата сграда е струвало над милион лева, сочат данни, предоставени от премиера Росен Желязков на въпрос по парламентарен контрол до депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев, видя Actualno.com в документ, с който разполага.

МИЛИАРДИ ЕВРО РУСКИ ПАРИ ЗА УКРАЙНА ИЛИ СРЕДСТВА ОТ НАШИЯ ДЖОБ: ДЪРЖАВАТА НЕ КАЗВА КАКВА Е ПОЗИЦИЯТА НИ

Европейската комисия иска да подкрепи Украйна със заем на стойност минимум 140 милиарда евро, извлечен от главницата от замразените руски активи в рамките на ЕС. Планът е налице от доста време и предвижда Киев да върне средствата, ако Русия изплати репарации за нанесените щети във войната, но се сблъсква с огромни проблеми - най-вече страхове, че Кремъл може успешно да осъди блока в бъдеще за отнемане на авоарите. Докато ЕК води напрегнати преговори с държавите членки и най-вече с Белгия, където се държи най-голяма част от активите, позициите на много от страните остават неясни, включително на България.

СЪС 100% УСПЕХ ПРИ ТЕСТОВЕТЕ: ПЪРВАТА В СВЕТА "СТЕНА ОТ ДРОНОВЕ" ЩЕ ПАЗИ УКРАЙНА

Нова, първа по рода си "стена от дронове" скоро ще действа в Украйна, за да унищожава най-заплашителните оръжия на Русия, преди те да достигнат до градовете и цивилните. Това съобщиха от производителя на системата пред Business Insider. Състояща се от десетки малки дронове, стената е проектирана да прехваща обекти, като ги взривява в небето, "като минно поле от летящи дронове", каза основателят на "Атрейд" /Atreyd/, западната компания, разработила системата. Тя вече е изпратена в Украйна и се очаква да заработи до няколко седмици, обясни основателят, който е пожелал да остане анонимен.

РУСИЯ МОЛИ ТРЪМП ЗА НОВА СРЕЩА С ПУТИН, САЩ СЕ ИЗДАДОХА ЗА САНКЦИИТЕ. РУСНАЦИТЕ ПРЕНАСЯТ МОДЕЛА "ПОКРОВСК" КЪМ ГУЛЯЙПОЛЕ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се съгласи на нова среща на върха с руския диктатор Владимир Путин само ако събитието има реална възможност да помогне за спирането на войната в Украйна. Това заяви държавният секретар на Щатите Марко Рубио пред медиите в кулоарите на срещата на външните министри от Г-7 в Канада. "И двете страни се съгласиха, че следващата среща между нашите президенти трябва да доведе до конкретен резултат – трябва да знаем, че има реална възможност да постигнем нещо положително", каза Рубио. Според него Вашингтон не иска да провежда срещи "само за да се провеждат".

THE ECONOMIST: ПУТИН НЕ ЗНАЕ КАК ДА ПОБЕДИ УКРАЙНА. ВЕРБАЛЕН ОГЪН ЗА ШАНСОВЕТЕ НА КИЕВ (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин вероятно няма ясен план как точно да спечели подпалената от него пълномащабна война в Украйна. Това пише в свой коментар Едуард Кар, зам.-главен редактор на The Economist. Според Кар, и досега Путин не е постигнал нито една стратегическа победа в Украйна, единствено тактически успехи на много висока цена в хора и техника. Тепърва руският диктатор ще се изправя след все по-тежките последици от своето решение, смята Кар.

МАЛКАТА УНИВЕРСАЛНА РАКЕТА, КОЯТО ТРЯБВА ДА ПАЗИ ЕВРОПА ОТ ПУТИН

В ръцете на главния изпълнителен директор на Frankenburg Technologies, ракетата Mark 1 изглежда като миниатюрен модел. Тя е дълга само 65 сантиметра, дори е по-къса от средната човешка ръка, пише The Telegraph.

"САРАЕВСКОТО САФАРИ": ПЛАТЕН "ЛОВ НА ХОРА" ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНАТА В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Италианските власти са започнали разследване срещу граждани на Русия, Съединените щати и Италия, обвинени в участие в "лов на хора" по време на обсадата на Сараево през 90-те години на миналия век. Според следователите, богати чужденци са плащали десетки хиляди паунди на сръбските сили за възможността да стрелят по жителите на обсадения град, като сред жертвите е имало и деца. Атаките са извършени под командването на Радован Караджич, който по-късно бе осъден на доживотен затвор от Хагския трибунал за военни престъпления.

РУСНАКЪТ, КОЙТО СПОДЕЛИ "ЗЛАТНАТА ОБУВКА" СЪС СТОИЧКОВ И ЧИЙТО РЕКОРД ОТ САЩ'94 ЕДВА ЛИ НЯКОГА ЩЕ БЪДЕ ПОДОБРЕН

211 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.