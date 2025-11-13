Изплаквайте косата си с това и ще забравите за белите косми

Съвременните продукти за грижа за косата често съдържат химикали, които с течение на времето отслабват корените и лишават кичурите от естествения им блясък. Но има натурални средства, които не само правят косата по-гъста, но и помагат за предотвратяване на посивяването на косата. Те са лесни за приготвяне у дома, като се използват съставки, които са лесно достъпни в почти всяка кухня.

Народни средства за изплакване на косата против косопад и посивяване

Разтвор за изплакване с черен чай за укрепване и наситен цвят. Черният чай е богат на танини и антиоксиданти, които подхранват космените фоликули и придават наситен цвят. Запарете 2 супени лъжици черен чай в 500 мл вряща вода, оставете течността да се запари за 30 минути, след което прецедете. След измиване нанесете разтвора върху косата си, но не изплаквайте. При редовна употреба косата ви ще стане мека, блестяща и постепенно ще потъмнее, така че белите коси ще бъдат напълно невидими.

Разтвор за изплакване с орехови черупки за възстановяване на пигментацията. Ореховите черупки съдържат йод и естествени багрила, които стимулират пигментацията на косата. Счукайте шепа орехови черупки, залейте ги с литър вряща вода и оставете течността да къкри 10 минути. Охладете и използвайте като изплакващ продукт два пъти седмично. В резултат на това, сивата коса постепенно ще намалее, а естественият ви цвят ще стане значително по-ярък и по-интензивен.

Запарка от лайка и коприва за изплакване на косата за гъстота и блясък. Копривата е известна със своето свойства за укрепване на корените, докато лайката стимулира растежа на косата и успокоява скалпа. Вземете по 1 супена лъжица сушена лайка и коприва, залейте със 700 мл вряла вода и оставете сместа да се запари за 40 минути. Прецедете запарката и я използвайте след всяко измиване. В рамките на няколко седмици ще забележите, че косата ви се сгъстява и придобива обем.

Изплакване с лимон и ябълков оцет против накъсване на косата. Лимонът почиства скалпа, докато ябълковият оцет възстановява естественото pH на косата. Как да приготвите този продукт; Разтворете 1 супена лъжица оцет и сока от половин лимон в литър вода и нанесете след измиване, без да изплаквате. Косата след това изплакване ще бъде блестяща, гладка и без цъфтящи краища.

