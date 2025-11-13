Любопитно:

Сняг заваля в селото на Дядо Коледа

13 ноември 2025, 23:35 часа 219 прочитания 0 коментара
Сняг най-после падна в селото на Дядо Коледа в Лапландия. След третия най-топъл септември от началото на измерванията, очакването на бялата покривка тази година продължи необичайно дълго.

По данни на Финландския метеорологичен институт средната температура е била 1,9 градуса по-висока, отколкото би била без климатичните промени. Туристите обаче вече са на място и се радват на коледния дух.

