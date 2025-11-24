Картофите – супер храна или скрит враг? Ето какво казват експертите

Картофите са един от най-популярните зеленчуци у нас. Те са евтини, широко достъпни и вкусни по много, много различни начини, по които могат да бъдат сервирани. Печени, пюрирани, под формата на чипс или пържени картофи... Картофите са една от най-универсалните храни.

Дали картофите са здравословни или не е широко обсъждано. От една страна, това е зеленчук - група храни, от която много хора не ядат достатъчно. От друга страна, картофите са с високо съдържание на въглехидрати и са с висок гликемичен индекс, което означава, че консумацията им може да повиши нивата на кръвната захар.

Здравословни ли са картофите

Според регистриран диетолог картофите са здравословна, богата на хранителни вещества храна. Причината да получат лоша слава е, че начинът, по който са подготвени, често не е здравословен.

Например пържените картофи, които са картофи, пържени в олио, не са толкова питателни, колкото обикновените печени картофи. Но сами по себе си Палински-Уейд – диетолог, казва че картофите са абсолютно здравословна храна, защото съдържат полезни хранителни вещества, включително фибри, калий и желязо.

Тоби Амидор всепризнат експерт по хранене, добавя, че в допълнение към фибрите, калия и желязото, картофите съдържат витамин C и витамин B6. Що се отнася до въглехидратите в картофите, това е още една полза, а не отрицателна черта.

„Въглехидратите са основният източник на енергия за мозъка и тялото, особено по време на упражнения с висока интензивност. Въглехидратите също са лесен за използване източник на гориво, защото се усвояват и усвояват по-бързо от протеините и мазнините,” каза регистрираният диетолог Яси Ансари.

Ако искате да поддържате храненето си с картофи възможно най-здравословно, Амидор казва да ги печете, печете или пържите на въздух, вместо да ги пържите дълбоко. „Пърженето добавя много ненужна мазнина“, обяснява тя. Палински-Уейд казва, че избягването на дълбоко пържене на вашите картофи също ще ги запази с ниско съдържание на наситени мазнини.

Какво се случва, ако ядете картофи всеки ден

Да приемем, че наистина обичате картофи и искате да ядете по един всеки ден. Как можете да очаквате да се отрази на тялото ви? И двамата диетолози казват, че една полезна промяна е, че може да понижи кръвното ви налягане.

Палински-Уейд казва, че това е така, защото фибрите и калият в картофите са полезни за здравето на сърцето. „Една от основните функции на калия е да регулира мускулната функция, а сърцето ви е важен мускул, който се нуждае от калий“, обяснява Амидор.

Въпреки че яденето на картоф всеки ден може да повлияе положително на сърцето, не очаквайте да изпитате голяма промяна, когато става въпрос за здравето на мозъка. Въпреки че и двамата диетолози казват, че картофите наистина съдържат холин (хранително вещество, което е от съществено значение за мозъчната функция), картофите имат само 10 процента от препоръчителната дневна стойност за това хранително вещество, така че вероятно няма да забележите разлика по отношение на мозъчната функция.

Що се отнася до това, че картофите са храна с висок гликемичен индекс, въпреки че това е вярно, Палински-Уейд казва, че яденето на картоф не означава непременно, че ще изпитате промени в енергийните нива или настроението.

Тя обяснява, че можете да сведете до минимум влакчето на кръвната захар, като съчетаете картофите си с ненаситена мазнина, като авокадо или зехтин. Това ще направи нивата на кръвната захар по-малко засегнати, отколкото яденето на картофите самостоятелно.

„Неотдавнашно проучване показа, че възрастни с диабет тип 2, които са яли смесена вечеря с картофи без кожа, са имали намален гликемичен отговор през нощта в сравнение с тези, които са яли храна, съдържаща ориз басмати с нисък ГИ. Тези резултати показват, че картофите могат да бъдат подходяща замяна на въглехидрати с други пълнозърнести храни“, добавя тя.

Ако имате цел да отслабнете по здравословен начин, може би се чудите как яденето на един картоф всеки ден може да повлияе на тази цел. Палински-Уейд казва, че тъй като един среден картоф има 168 калории, ако добавите един към ежедневната си диета, без да правите други промени, можете да очаквате да наддадете около половин килограм за приблизително два месеца. Въпреки това, яденето на картоф всеки ден не трябва да води до наддаване на тегло.

„Добавянето на голям обем, нискокалорична храна с фибри, като картофи, обикновено води до увеличаване на пълнотата, което насърчава контрола на порциите и регулирането на апетита. Това обикновено води до намаляване на общите калории, което може да насърчи загубата на тегло или поддържането на теглото“, обяснява тя.

Изводът е, че може да бъде здравословно да ядете картофи всеки ден - дори ако се опитвате да отслабнете. Всичко зависи от това как ги приготвяте и овкусявате.

