Кога ще срещнете своята сродна душа според датата ви на раждане

Божественото време ви носи вашата сродна душа като пламък и ето кога ще срещнете своята сродна душа, въз основа на вашата дата на раждане, пише Sensa.

Според астрологията и нумерологията, срещата с нашата сродна душа е дълбоко духовно преживяване. Божественото време силно влияе върху това кога нашият предопределен партньор ще влезе в живота ни, съобразявайки се с нашия духовен растеж, нужди и готовност за такава трансформираща, променяща живота връзка.

Петър Дънов: Ако мисълта за даден човек никога не изчезва от съзнанието ви, знайте, че той ви обича

Разберете кога е вероятно съдбата да ви запознае с вашата сродна душа и кога може да срещнете любимия си, въз основа на датата ви на раждане.

Кога всяка дата на раждане ще срещне своята сродна душа, според експертите. Проверете датата си на раждане, игнорирайте месеца на раждане:

Родени на 1-ви, 10-ти, 19-ти или 28-ми: Когато позволите на някого да ви помогне

Вселената позволява тези дати на раждане да се пресекат с техните, когато решат да се откажат от фалшивото чувство за сигурност, опитвайки се да се придържат към това, което искат. Управлявани от Слънцето, вие сте естествен лидер. Трябва обаче да се научите да спрете да носите света на раменете си и да позволите на другите да ви подкрепят или помагат. Когато компромисът се усеща като сила, а не като битка на егото, се ражда партньорство.

Родени на 2-ри, 11-ти, 20-ти или 29-ти: Когато вярвате, че сте достойни за любовта, която давате

Още: Всеки човек ли има сродната душа и как да разберете, че сте я срещнали

Тези дати на раждане са предназначени да ви помогнат да намерите равностойно партньорство, но може да ви носят кармичен урок, който трябва да научите - да спрете да давате прекалено много, за да докажете своята стойност пред любовта. Нуждаете се от дълбока емоционална връзка. Управлявани от Луната, нашето небесно светило на емоционалното подхранване, вие излъчвате преданост. Когато обаче започнете да избирате реципрочност пред спасяването, правилният партньор ще се появи на пътя ви.

Родени на 3-ти, 12-ти, 21-ви или 30-ти: Когато говорите от сърце, а не от личността си

Любовта, която търсите, изисква автентично себеизразяване. Управлявани от Юпитер, планетата на обширната философия, вие сте пълни с хумор, остроумие и интелект. Когато обаче се научите да сваляте социалната си маска и да разкривате най-дълбоките си чувства, мисли и уязвими мнения, започвате да привличате смислени взаимоотношения . Любовта трябва да бъде вашият дом, а не място, където трябва да се държите добре.

Родени на 4-ти, 13-ти, 22-ри или 31-ви: Когато осъзнаете, че любовта може да бъде лесна

Още: 3 зодии, които срещат сродната си душа в края на лятото

Тези рождени дати трябва да се научат да допускат любовта без логика или осъждане. Те често вярват, че трябва да спечелят обич чрез упорит труд или вярват, че партньорът им трябва да се бори за тяхното одобрение. Те обаче не са създадени да се борят за своята сродна душа. Когато са готови да се предадат на божественото време и да изградят постоянно доверие, сигурност и постоянство в съществуващите ви взаимоотношения, освобождавайки се от фалшивото чувство за контрол от перфекционизма, вашата сродна душа е по-вероятно да се появи.

Родени на 5-ти, 14-ти или 23-ти: Когато спрете да бягате от тишината

Приключението е забавно. Да бягаш от чувствата си, не съвсем. То ще дойде при теб, когато се научиш да седиш с дискомфорт и да спреш да гониш следващата тръпка. Когато можеш да се отпуснеш в момента, любовта може да разцъфне. Тези дати на раждане се управляват от Меркурий, планетата на космическата комуникация. Следователно, такава, която отговаря на твоя ум, свобода и интелектуална стимулация, е от съществено значение. За да ги привлечеш обаче, трябва да създадеш пространство, в което да влязат чрез съзнателно присъствие.

Родени на 6-ти, 15-ти или 24-ти: Когато позволите на любовта да бъде несъвършена

Още: 4 знака, че сте в кармична връзка, а не влюбени в сродна душа

Управлявани от Венера, планетата на любовта, топлината и хармонията, е лесно да поемете твърде много отговорност за нуждите, желанията или проблемите на другите. Тези рождени дати трябва да се научат да се освобождават от нуждата да усъвършенстват другите или да очакват да бъдат техен лечител. Истинската връзка се изгражда със сурови, човечни и несъвършени личности. Колкото по-често се отказвате от това да угаждате на хората или да се саможертвате в името на взаимоотношенията, толкова по-вероятно е вашата сродна душа да е готова да се появи.

Родени на 7-ми, 16-ти или 25-ти: Когато допуснете някого във вътрешния си свят

Самотата е начинът, по който се презареждате. Не я бъркайте обаче с изолацията или с отказването от интимност. Когато се научите да спрете да се криете от страха да бъдете наранени във връзките, може да се появи свята любов. Ще срещнете правилния човек в момент от живота си, когато започнете да виждате честта в уязвимостта, виждайки я като сила, а не като слабост. Управлявани от ефирния Нептун, заслужавате романтика, която се усеща като духовно огледало.

Още: Едгар Кейси: Моли се така, сякаш всичко зависи от Бог, но работи така, сякаш всичко зависи от теб

Родени на 8-ми, 17-ти или 26-ти: Когато научите, че властта може да бъде споделена

Още: Мощна техника за привличане на сродната ви душа

Тези рождени дати често са решителни личности, изграждащи трайно наследство. В романтичните отношения обаче те трябва да се научат да се освобождават от високите очаквания. Контролът не е равносилен на безопасност. Любовта пада в скута ви, когато отворите сърцето си, осъзнавайки колко е важно да бъдете нежни , благородни, както и безстрашно да изграждате своята реалност. Управлявани от Сатурн, кармичната планета на обвързаността, вие сте създадени за любов, която може да съответства на вашето ниво на преданост чрез споделени актове на служба.

Родени на 9-ти, 18-ти или 27-ми: Когато се излекувате от това, което сте надраснали

Хората, родени на тези дати, са повлияни от Марс, планетата на амбицията и запазването на природата. Вероятно ще срещнете своята сродна душа в период от живота си, когато чувствате нужда да се освободите от това, което вече не ви служи, прекъсвайки връзките си със саможертва. Като уважавате своята индивидуалност, вие създавате възможност да срещнете романтичния си партньор, позволявайки на страстната си природа да ви води не от гледна точка на оцеляване, а от гледна точка на преданост. Проверете какво означава индексът във всеки знак .