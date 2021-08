Кои са най-скъпите сериали правени някога?

През годините сме свикнали филмовите продукции да струват огромни суми, но с развитието на развлекателната индустрия, трябва да кажем, че това важи вече и за сериалите. В тази статия ще разгледаме най-скъпите сериали, които са правени някога:

10. The Get Down

Този сериал се излъчва през 2016-та и 2017-та година по Netflix. Това е и една от най-скъпите продукции на компанията. Сериалът представя събития от Ню Йорк през 1970-те години, като за целта са вложени цели 10 милиона долара на епизод. Първият сезон е от 12 епизода - сами може да сметнете общия бюджет. Има слухове, че често сериите са надминавали бюджета и се споменават цифри дори до 16 милиона.

9. Band of Brothers

Един военен сериал от началото на новия век - 2001-ва година. Този мини-сериал за Втората световна война е бил най-скъпият за времето си - 125 милиона долара. Ако си го пуснете днес, 20 години след излизането му, ще видите, че всяка стотинка си е струвала.

8. ER

Известен у нас под името "Спешно отделение", този хитов сериал с Джордж Клуни е сред най-скъпите в историята с бюджет, който се покачва от 2 милиона на епизод до цели 13! Общата стойност на сериала е оценена на около 440 милиона долара за всички сезони.

7. The Crown

Този сериал, който започна своето излъчване през 2016-та година проследява живота на кралица Елизабет II. Само за първи сезон от десет епизода от Netflix са дали над 130 милиона долара.

6. See

Този сериал с Джейсън Момоа ("Аквамен") се развива в пост-апокалиптично бъдеще, в което повечето хора са слепи. Първите два сезона са стрували общо около 240 милиона на създателите на сериала.

5. The Morning Show

Една телевизионна продукция от 2019-та с Дженифър Анистън, която разглежда светът на сутрешните блокове и новините зад светлината над прожекторите. Бюджетът на тази продукция е 15 милиона долара на епизод.

4. The Mandalorian

Често казват, че тази продукция е най-успешното нещо, което Disney направиха след като взеха Star Wars от Джордж Лукас. Шоуто изглежда повече от впечатляващо и това си има цена - 15 милиона на епизод.

3. Game of Thrones

"Игра на тронове" е шоуто, което започна от 50-60 милиона общо за първи сезон, за да стигне до 15 милиона на епизод за последния си сезон. Е, от HBO са изкарали много повече, така че това са добре похарчени пари.

2. The Pacific

Този сериал се фокусира върху действията във Втората световна война, които се случват в Тихия океан. Амбициозната продукция е от 2010-та година и има бюджет от приблизително 20 милиона долара на епизод.

1. Lord of The Rings

Сериалът по епоса на Толкин все още не се е появил, но бюджетът, който от Amazon са отделили е повече от впечатляващ. Само правата са стрували 250 милиона, а бюджетът за всеки от петте планувани сезона е между 100 и 150 милиона долара.