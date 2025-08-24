Барселона отказа оферти от 80 млн. евро на два гранда от Висшата лига за бижуто си от Ла Масия

Барселона предложи няколко от своите играчи на пазара това лято с условието, че ще ги пусне, ако постъпи достатъчно добра оферта. Един от тях беше Фермин Лопес. Вероятно това е било направено с предположението, че той няма да бъде титуляр през този сезон, а на трансферния пазар имаше достатъчно кандидати за него. 22-годишният испанец замести контузения си сънародник Дани Олмо в последните етапи на миналия сезон и се представи толкова добре, че мнозина се запитаха дали той не би бил по-добър избор зад нападателя. Старши треньорът на каталунците Ханзи Флик, в частност, неведнъж е говорил суперлативи за продукта на Ла Масия.

Юнайтед и Челси с големи оферти към Барса за Фермин

Така Фермин се превърна в едно от най-обсъжданите имена в медиите около Барселона през лятото досега. Това се случи, след като бе предположено, че в рамките на продължаващите си усилия да се върнат към финансовото правило 1:1, каталунците биха могли да жертват талантливата си млада звезда. Редица известни клубове, от своя страна, изразиха интерес да привлекат испанеца. Двама от тези "ухажори" дори са стигнали дотам, че са направили огромни предложения за неговия трансфер.

Ханзи Флик каза тежката си дума

Според доклад на "Sport", в края на юли Барса е получил две оферти за трансфер на Фермин за сума, близка до 80 милиона евро. Конкретно Манчестър Юнайтед и Челси официално се обърнали към клуба от Ла Лига, за да започнат преговори. Офертите са предизвикали "интензивен дебат" в клуба и въпреки че Лопес не е показал намерение да напусне, бордът е смятал, че може да го убеди да направи този ход. В крайна сметка обаче Ханзи Флик се противопоставил категорично, като заявил, че звездата в халфовата линия няма да напусне отбора преди края на лятото.

