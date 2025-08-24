Борисов за безводието: Може да чукнете в "Гугъл" и да видите колко пари са давани за Плевен. Градът излиза на протест

Безводието е проблем не само на България, но и на Европа и са необходими спешни решения и действия, както и законодателни промени по отношение на сондирането и каптажите. Това заяви Бойко Борисов при посещението си в Добрич. Според него последните четири години са били загуба на време.

Кризата с липсата на вода председателят на ГЕРБ Бойко Борисов обясни с годините, в които са били източвани язовири, кметове са пропуснали полезни за градовете си проекти за ВиК сектора:

Може да чукнете в "Гугъл"

"Може да чукнете в "Гугъл" и да видите колко пари са давани за Плевен през годините. Действително климатичните промени са факт и е много важно законодателството да позволява каптирането, сондажите, довеждащите водопроводи. Имаме Дунава близо до нас, включително за напояване. Надявам се на работа на правителството, а парламентът да направи това, което е необходимо".

Парламентът ще реши дали ще се изберат членове на антикорупционната комисия, посочи Борисов:

"Тя ни е важна, защото е вкарана в Плана за възстановяване и тия няколко милиарда е изключително важно да влязат в бюджета".

Борисов изрази надежда следващата седмица президентът Румен Радев да обяви решението си за избор на главен секретар на МВР.

Протести в Плевен

Междувременно плевенчани излизат на протест заради безводието в града. Те настояват за конкретни и бързи действия от всички институции.

Гражданите се събират днес първо пред ВИК в 17:30, след това протестното шествие ще стигне до Общината на площад "Възраждане“.

"Няма да търпим повече само обещания. Положението е нетърпимо. Има села, които седем денонощия нямат капка вода. В града вода няма между 16 и 20 часа. Не желаем хора, които се изказват на протеста, да споменават партиите си, защото достатъчно време са били в управлението и нищо не са свършили. Дошло ни е до гуша от подобни обещания. Искаме действия", заяви един от организаторите Борислав Цветанов.