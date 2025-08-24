За украинския ден на независимостта: Лукашенко, Си Дзинпин и Тръмп поздравиха Украйна

Александър Лукашенко, Си Дзинпин и Тръмп поздравиха Украйна по случай Деня на независимостта. 24 август е денят, в който украинският парламент приема Декларацията за независимост през 1991 г.

"От все сърце желая на гражданите на Украйна да намерят собствен отговор на днешните предизвикателства. А на вашата многонационална страна - мирно небе, солидарност и наистина независимо развитие", се казва в поздравлението на Лукашенко.

САЩ уважават вашата борба

Поздравление изпрати и президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Народът на Украйна има непоклатим дух, а куражът на вашата страна вдъхновява мнозина. В този важен ден знайте, че САЩ уважават вашата борба, почитат вашите жертви и вярват във вашето бъдеще като независима нация", написа американският президент.

Лидерът на Китайската народна република Си Дзинпин също поздрави украинците.

"По случай Деня на независимостта на Украйна изразявам искрени поздравления и най-добри пожелания към вас и към приятелския украински народ. Китай и Украйна имат традиционни приятелски отношения. През последните 33 години от установяването на дипломатически отношения китайско-украинските отношения стабилно се развиваха, а сътрудничеството в различни сфери даде отлични резултати. Аз съм готов да си сътруднича с вас, за да насочим нашите двустранни отношения към устойчиво и дългосрочно развитие и да донесем по-голяма полза на народите на двете страни", се казва в поздравлението на Китай.

