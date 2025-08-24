ЦСКА сменя стратегията по селекцията - тежестта вече няма да е на гърба на Томанов?

Промените в ЦСКА, предизвикани от кризата, продължават. Както е известно, "армейците" са без победа от началото на новия сезон в Първа лига, след като записаха три равенства и една загуба. Ситуацията силно наподобява тази от миналата кампания, когато тимът започна по катастрофален начин и се стигна до уволнението на старши треньора Томислав Стипич. В опит да не се стигне до втори дубъл, ръководството предприе редица промени през последните месеци, но до този момент изглежда, че допускат същите грешки.

Още промени в Борисовата градина

ЦСКА назначи Душан Керкез начело на отбора и се раздели с общо единадесет футболисти през летния трансферен прозорец. На изхода в Борисовата градина са още трима, определяни за ненужни. В обратна посока обаче нещата не се получиха. "Армейците" получиха отказ от голяма част от трансферните си цели, а до момента в отбора са пристигнали Теодор Иванов, Давид Сегер, Пастор, Кевин Додай, Леандро Годой и Бруно Жордао. Забавената селекция предизвика кардинални промени по високите етажи, включващи напускането на спортния директор Пауло Нога. С риск да загубят постовете си са още изпълнителния директор Радослав Златков и старши треньор Душан Керкез.

След напускането на Нога и поредната издънка на "червените", Тарторът на Сектор "Г" Иван Велчев скочи на главния скаут на ЦСКА Методи Томанов. Той изрази своето недоволство от работата му с думите: "Изгоря Фичо, изгоря Томаш, изгоря Нога на път са да изгорят Керкез и Златков. Само великият скаут от снимката е непоклатим на поста си в ЦСКА. Стои си на завет и никой не го коментира...Предполагам ,че скаутите на Шефилд не разбират колкото него ,та взеха Полендаков, а ние си играем със Санянг. Няма да коментирам , че Ради Кирилов беше свободен...Няма и да коментирам ,че с парите които се дадоха за Сегер най-вероятно щяха да вземат Иван Йорданов."

ЦСКА взима мерки по казуса с Томанов?

Сега "Мач телеграф" съобщава, че от ЦСКА са взели мерки по въпроса, повдигнат и от Кюстендилеца. Според информацията ръководството е понижило Томанов и той вече няма да има главна дума по селекцията на тима. След идването на Бойко Величков на поста на спортен директор, вече неговото мнение и това на старши треньора ще са основни в избора на нови футболисти.

Тази вечер "армейците" излизат на терена в търсене на първата си победа за сезона. Тимът на Душан Керкез ще се изправи срещу ЦСКА 1948. Срещата ще се изиграе на Националния стадион "Васил Левски" и е с начален час 20:15. Ето какво каза босненският специалист преди мача.