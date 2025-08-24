Три жертви в Румъния от силната буря в страната

Двама души са загинали в езерото Снагов в Югоизточна Румъния снощи, след като лодката им се преобърнала по време на разразилата се буря, а друго лице е загубило живота си в южния окръг Арджеш, след като върху него се срутил покрив на сграда, съобщава телевизия Диджи 24, позовавайки се на данни на Главния инспектират за извънредни ситуации, цитирани от БТА.

Други четири лица са пострадали при бурите снощи, които предизвикаха щети в 18 окръга в страната, съобщиха тази сутрин представители на инспектората.

Над 240 съборени от вятъра дървета

Те уточниха, че пожарникарите са се намесили в 78 населени места в 18 окръга и в столицата Букурещ, за да изпомпват вода от дворове, мазета и подземия, както и да отстранят над 240 съборени от вятъра дървета. Падналите дървета са причинили щети на 73 автомобила.

Румъния ще предостави военните си бази като част от гаранциите за сигурност на Украйна без да изпраща войски

Бурите причиниха три смъртни случая - един в окръг Арджеш, където покрив се срути върху трима души, двама от които бяха ранени, а един почина на място, посочи тази сутрин за Диджи 24 на ръководителят Департамента за извънредни ситуации Раед Арафат.

Телевизията уточнява, че загиналият е 18-годишен младеж.

Арафат добави, че двама души, намиращи се в каяк в езерото Снагов, са изчезнали по време на бурята вчера. Водолази са ги издирвали, включително с помощта на сонар. "Телата бяха открити и бяха извадени от водата. За съжаление, и двете лица бяха мъртви. Те са били изненадани от бурята, докато били в езерото", посочи ръководителят Департамента за извънредни ситуации.

Още: Водата се превръща във валута и ще става все по-скъпа

Чрез системата РО-Алърт са били издадени 19 съобщения за предупреждение на населението в 14 окръга и в Букурещ. Над 150 обаждания на спешния номер 112 са регистрирани в Букурещ и съседния окръг Илфов снощи, посочва още Диджи 24.