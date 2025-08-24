Гонзо и Бойко се събраха в Добрич, за да си благодарят взаимно, че слагат осветление на местния стадион

С водосвет, отслужен от Архиерейският наместник на Добричката духовна околия отец Георги Дочев, бе направена символична първа копка за проекта на новото осветление на стадион „Дружба" в Добрич, съобщи БТА. Гости на церемонията бяха кметът на Добрич Йордан Йорданов, временно изпълняващият длъжността областен управител на Добрич Живко Желязков, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, народният представител от ГЕРБ Деница Сачева, президентът на Българския футболен съюз (БФС) Георги Иванов, председателят на Общинския съвет Красимир Николов, общински съветници и представители на БФС.

Бойко Борисов и Георги Иванов заедно в Добрич за първа копка за новото осветление на стадион "Дружба"

„Благодаря Ви от лично име и от името на целия град г-н Борисов за това, че сте изключително спортен човек, помогнахте „Добруджа“ да се върне на нашия си стадион, да играем. След като направим първата копка за новото осветление –ще играем довечера първия мач като домакини. Благодаря за усилията – аз зная колко много положихте“, каза кметът на Добрич Йордан Йорданов. Той допълни и колко е важно силното партньорство между държава и общини, което води до силни проекти и решения.

Йордан Йорданов заяви, че 2,2 млн лева е отпуснало правителството. Той посочи също, че монтирането на осветлението и нужните дейности трябва да бъдат приключени до три месеца, но предвид това, че по-голямата част от необходимите материали са доставени, той очаква сроковете за изпълнение да бъдат съкратени. След това кметът подари на Бойко Борисов тениска в цветовете на Добруджа с номер 13 и името на лидера на ГЕРБ.

Бойко Борисов каза, че футболът се играе заради феновете. „Когато един град, след толкова години, след толкова труд е влязъл в А група, хората от Добрич заслужават не да пътуват в тоя трафик до Варна, а да си играят на собствения стадион“. Борисов подчерта, че за спортна инфраструктура са отпуснати не малко средства, с подкрепата на партиите в управлението. „Вече Георги Иванов като се срещне с изпълкома, да направят така, че добруджанци да си гледат мачовете на собствения стадион. Това, че през годините не е инвестирано на стадиона не е по вина на кмета, сега може да се поправи бързо. Исках президентът на БФС да се убеди с очите си, че компромисът, който правят е за кратко“, заяви още Борисов, като пожела успех на отбора.

Георги Иванов - Гонзо посочи, че фирмата, която ще изгражда осветлението на стадион „Дружба“ е световно известна и е работила по изграждането на осветлението на стадионите на Ливърпул и Манчестър. „За мен е чест да съм тук и да направим тази първа копка за осветлението на стадиона, за да може отборът да се завърне в града, където са неговите фенове и има най-голяма подкрепа“, коментира президентът на БФС.

"Радвам се, че днес можем да сме тук и да сложим началото на един нов златен период на „Добруджа“. Пожелавам успех на жълто-зеления отбор довечера", добави народният представител Деница Сачева. Своите благодарности изрази и президентът на Добруджа Сергей Серафимов. Благодаря на всички, които показаха, че обичат футбола и че този град го заслужава, каза той. Тази вечер „жълто-зелените“ посрещат на свой терен отбора на Ботев (Враца) в среща от шестия кръг на efbet Лига. Към момента Добруджа заема седмо място в класирането.

Ето и репортаж на колегите от Dsport: