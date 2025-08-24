Войната в Украйна:

"Никога не съм преживявал нещо подобно": Репортерка обърка играч от Бундеслигата с футболист от другия отбор (ВИДЕО)

24 август 2025, 13:05 часа 556 прочитания 0 коментара
Голям куриоз беляза първия кръг от новия сезон в немската Бундеслига, и по-конкретно срещата между Вердер Бремен и Айнтрахт Франкфурт, завършила при резултат 1:4. След мача капитанът на Вердер Марко Фридъл даде интервю пред репортерката на Sky Катарина Клайнфелд, която обаче го обърка за играч от противниковия отбор. Фридъл бе разменил екипа си с бившия си съотборник Михаел Цетерер, което очевидно обърка репортерката.

Капитанът на Вердер Бремен бе помислен за играч на... Айнтрахт

Репортерката на Sky започна интервюто с въпрос за победата на Айнтрахт, което изненада Фридъл. Той бързо осъзна, че Клайнфелд го е объркала за футболист на противниковия отбор. "Аз съм играч на Вердер Бремен", каза Фридъл. Клайнфелд веднага осъзна грешката си и се извини. Куриозният момент бързо обиколи социалните мрежи, а темата се превърна във водеща за немските спортни издания.

След това Фридъл коментира ситуацията пред Bild: "Никога преди не съм преживявал нещо подобно. Говорихме си преди мача с нея. След 90 минути тя вече не ме позна. Беше странно и малко смешно."

Иначе новият сезон в Бундеслигата започна с размах за шампиона Байерн Мюнхен, който вече дръпна пред основните си конкуренти, допуснали грешки още на старта.

Стефан Йорданов
