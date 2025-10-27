Кой ще е най-модерният маникюр през 2026 година?

През 2026 г. маникюрът става по-смел по цвят и същевременно по-обран по отношение на неговата форма. Нюдовите нюанси остават класика, но вече не са единственото решение и няма да са най-модерният вариант през предстоящата 2026 година. На преден план излизат забележимите, а не толкова дискретните естествени тонове, изискани детайли и една идея, която формира цялостен образ без да се натрапва и без да е прекалено ярък.

Най-добрите тенденции в маникюра за 2026 година: Кой ще е най-модерният маникюр според сезона

Ерата на пълния нюд в маникюра отминава. Неговото място заемат цветът, блясъкът и удобната форма на ноктите. През 2026 година, дължината на маникюра няма да се избира според тенденцията, а според темпото на живот. Основното правило е един акцент, който подчертава стила без излишества.

Цветовата палитра отново ще се подбира според сезона. За всеки сезон ще има по няколко актуални цветови нюанс, които ще се наложат като най-модерни.

През есента най-актуални ще са ноктите в цвят бордо, кестен, шоколад, теракота. Идеалната форма е "мек" квадрат (форма без прекалено остри ръбове), средна дължина.

През зимата на 2026 година в тенденцията за маникюра ще властват най-вече блясъкът, ефектът на котешко око, дълбоките наситени тонове. Допуска се малко по-голяма дължина, т.е. през този период може да си позволите малко по-дълги нокти от обичайното.

През пролетта на 2026 година ще са модерни пастелни цветове с нотка на опушен аромат: шамфъстък, чаена роза, кремообразна праскова, небесно. Овалната форма ще е най-подходяща за този сезон.

През лятото ще стои добре нюд тон върху загоряла кожа и ярки сочни акценти: манго, папая, хладно синьо. Ще са модерни по-късите нокти.

През 2026 година гланцът отново ще е фаворит. Той създава визията на добре поддържан маникюр, улавя светлината и визуално изравнява нокътната плочка. Матовото покритие ще е по-актуално само на един нокът, в малка вложка или в комбинация с гланц. Най-актуалните форми за годината ще са мек квадрат и класически овал.

Дискретните техники също се завръщат на мода - котешко око, цветен френч, минималистични рисунки. Ще се залага предимно на един акцент - шарка само на безименния пръст, или мини стикер.

Но въпреки модните тенденции, не забравяйте, че всяка дама има свой собствен стил и усет към естестика, а именни маникюрът е един от начините всяка жена да изрази стила си.

