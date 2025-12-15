Малкият пръст на крака има специално предназначение, за което много хора не знаят

Човешките пръсти на краката отдавна са загубили способността си да се хващат за дървета. Сега те се забелязват само при пробване на обувки. Както пише Iflscience, късите, дебели пръсти, които хората притежават сега, предлагат няколко предимства, включително помагат им да бягат. Но много хора дори не предполагат каква е функцията на най-малкия пръст на крака.

Каква е функцията на най-малкия пръст на крака

В експеримент изследователите тествали ефективността на различните дължини на пръстите на краката и установили, че хората с по-дълги пръсти трябва да изразходват значително повече енергия за бягане, което предполага предимство за по-късите пръсти, съобщава още изданието.

Изданието допълва, че друго проучване установи, че спринтьорите са склонни да имат по-дълги пръсти, което им дава краткосрочно предимство в скоростта за сметка на много по-голям разход на енергия.

Дори малкият пръст на крака си върши работата и я върши много добре при изпълнението на тази дейност. Въпреки че всички пръсти се използват за баланс и движение, случайното неуспех в изпълнението на функцията му играе изненадващо важна роля.

„Целта на малкия пръст е да осигурява баланс и движение напред. При стъпване, при нормална биомеханика на стъпалото, стъпалото се измества от странична към медиална страна“, обяснява ортопедът д-р Брус Пинкър.

Той отбеляза, че малкият пръст играе по-важна роля от своите съседи, намиращи се в непосредствена близост до него - останалите пръсти на крака.

„Ходим сякаш върху триножник, където ставата на големия пръст, ставата на петия пръст и петата имат способността да ходят върху триножник. Ако премахнете една част от този триножник, губите равновесие“, добавява д-р Уенджай Сунг.

Експертите също така заявиха, че загубатара на кутрето на краката по една или друга причина може да доведе до промяна в походката или дори до падания поради загуба на равновесие.

