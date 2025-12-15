Любопитно:

Отиде си легендарен изпълнител, изпял хитът "Everlasting Love" (ВИДЕО)

15 декември 2025, 19:20 часа 241 прочитания 0 коментара
Отиде си легендарен изпълнител, изпял хитът "Everlasting Love" (ВИДЕО)

Фънк и R&B певецът Карл Карлтън е починал на 72-годишна възраст. В неделя, 14 декември, синът на Карлтън – Карлтън Хъджънс II – обяви във фейсбук, че баща му Карлтън Хъджънс, е починал. „Почивай в мир, татко. Легендата Карл Карлтън, изпълнителят на "She’s a Bad Mama Jama", написа той към снимка на покойния музикант. Хъджънс сподели и снимка на Карлтън във фейсбук сторитата си, като написа: „Почивай в мир, татко. Най-накрая можеш да си починеш. Винаги ще те обичам.“ Според Soultracks.com смъртта на иконата идва след като той е получил инсулт преди шест години.

Карл Карлтън е роден в Детройт през 1953 г., а музикалната си кариера започва още през 60-те години. Първоначално е известен под името „Little Carl Carlton“, а през 1971 г. приема името Карл Карлтън, след като песента му „I Can Feel It“ влиза в класацията Billboard Soul Singles.През 1974 г. той влиза в топ 10 на Billboard Hot 100 със своя кавър на „Everlasting Love“. Песента продължава да бъде успешна и до днес, като има над 25 милиона стрийма в Spotify.

Най-известен обаче Карлтън остава с хита си от 1981 г. „She’s a Bad Mama Jama“. Песента е номинирана за награда „Грами“ и има над 100 милиона стрийма в Spotify. Освен че е семплирана от много други музиканти, песента е използвана и в саундтраците на редица филми като Miss Congeniality 2 и Fat Albert, както и в телевизионни сериали като Friends.

„С натежали сърца скърбим за кончината на легендарния Карл Карлтън“, написаха от фънк групата Confunkshun в своя почит в социалните мрежи. „Неговият глас, талант и принос към соул и R&B музиката завинаги ще останат част от живота ни и саундтрака на толкова много спомени. Най-искрени съболезнования на неговото семейство, приятели и фенове по целия свят. Почивай в сила, Карл. Твоето наследство живее“, добавиха оттам.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
почина изпълнител тъжна вест
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес