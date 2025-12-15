Отиде си легендарен изпълнител, изпял хитът "Everlasting Love" (ВИДЕО)

Фънк и R&B певецът Карл Карлтън е починал на 72-годишна възраст. В неделя, 14 декември, синът на Карлтън – Карлтън Хъджънс II – обяви във фейсбук, че баща му Карлтън Хъджънс, е починал. „Почивай в мир, татко. Легендата Карл Карлтън, изпълнителят на "She’s a Bad Mama Jama", написа той към снимка на покойния музикант. Хъджънс сподели и снимка на Карлтън във фейсбук сторитата си, като написа: „Почивай в мир, татко. Най-накрая можеш да си починеш. Винаги ще те обичам.“ Според Soultracks.com смъртта на иконата идва след като той е получил инсулт преди шест години.

Карл Карлтън е роден в Детройт през 1953 г., а музикалната си кариера започва още през 60-те години. Първоначално е известен под името „Little Carl Carlton“, а през 1971 г. приема името Карл Карлтън, след като песента му „I Can Feel It“ влиза в класацията Billboard Soul Singles.През 1974 г. той влиза в топ 10 на Billboard Hot 100 със своя кавър на „Everlasting Love“. Песента продължава да бъде успешна и до днес, като има над 25 милиона стрийма в Spotify.

Най-известен обаче Карлтън остава с хита си от 1981 г. „She’s a Bad Mama Jama“. Песента е номинирана за награда „Грами“ и има над 100 милиона стрийма в Spotify. Освен че е семплирана от много други музиканти, песента е използвана и в саундтраците на редица филми като Miss Congeniality 2 и Fat Albert, както и в телевизионни сериали като Friends.

„С натежали сърца скърбим за кончината на легендарния Карл Карлтън“, написаха от фънк групата Confunkshun в своя почит в социалните мрежи. „Неговият глас, талант и принос към соул и R&B музиката завинаги ще останат част от живота ни и саундтрака на толкова много спомени. Най-искрени съболезнования на неговото семейство, приятели и фенове по целия свят. Почивай в сила, Карл. Твоето наследство живее“, добавиха оттам.