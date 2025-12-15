Учени: Как ще изглеждат хората след 25 години?

Удобствата на съвременния живот ще станат причина за необратими последици във външния вид на хората. За да подчертаят опасностите от прекомерния комфорт, екип, стоящ зад приложение за движение, създаде гротескен модел на име Сам, който показа как ще изглежда средностатистическият съвременен човек само след 25 години, пише Dailymail.

Как ще изглеждат хората след 25 години?

До 2050 г. хората ще станат дебели, плешиви и ще имат така наречената „технологична шия“. Експертите предупреждават за „епидемия от мудност“, тъй като съвременният начин на живот става все по-заседнал. А хлътналите очи, матовият тен, подутите крака и „технологичният врат“ могат да ви накарат да се изглеждате плашещо.

„Ако търсите нещо страшно, не търсете повече от това как може да изглежда бъдещето, ако продължим да даваме приоритет на удобството пред ежедневното движение“, написаха разработчиците на приложението в публикация в блога си.

„Опирайки се на медицински изследвания, Сам илюстрира дългосрочните физически последици и рискове за здравето от живота с ограничена мобилност, прекомерна употреба на екрани и навици, водени от удобство“, отбелязва докладът.

Когато тялото е неактивно, то изгаря по-малко калории и забавя метаболизма си. С течение на времето това води до наддаване на тегло, особено около корема, увеличавайки риска от затлъстяване, диабет и сърдечно-съдови заболявания.

Седенето или навеждането над екрани за дълги периоди от време може да доведе до накланяне на главата ви напред и изкривяване на горната част на гърба, известно още като „технологичен врат“. Това може да доведе до хронична болка във врата и раменете и да затрудни поддържането на добра стойка с течение на времето.

Редовното движение поддържа смазването и гъвкавостта на ставите, но продължителното седене нарушава този процес. Без нормално движение, ставите могат да станат сковани, болезнени и по-малко гъвкави, особено в тазобедрените стави и коленете. С течение на времето хроничната неактивност увеличава риска от дегенеративен артрит, защото хрущялът, който омекотява костите, се износва, което води до подуване и дългосрочна скованост.

Продължителното седене забавя кръвния поток и нарушава кръвообращението. Това може да доведе до натрупване на течности в глезените и стъпалата, което води до подуване, разширени вени и в по-тежки случаи до повишен риск от образуване на кръвни съсиреци.

Изследванията показват, че излагането на синя светлина и постоянното присвиване на очи, докато гледате цифрови устройства, може да причини признаци на преждевременно стареене и хиперпигментация на кожата.

Хроничният стрес, лошото кръвообращение и неправилното хранене, които често се появяват при заседнал начин на живот, намаляват снабдяването с кислород и хранителни вещества към скалпа, отслабвайки космените фоликули и ускорявайки изтъняването на косата.

Прекомерната употреба на екрани намалява честотата на мигане и принуждава очите да се фокусират върху едно разстояние твърде дълго. Това в крайна сметка води до зачервяване, сухота, замъглено зрение, главоболие и затруднено фокусиране.

Намаленото кръвообращение означава, че до кожата достигат по-малко кислород и хранителни вещества, което може да доведе до влошаване на кръвоносните съдове. Това може да се прояви в обостряния на екзема, матов тен и тъмни кръгове около очите.

Други ефекти, които не са показани в проекцията, според учените, могат да включват повишени нива на стрес, тревожност и депресивни симптоми, повишен риск от сърдечно-съдови заболявания, диабет и хипертония.

