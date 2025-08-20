Изненада! Алкарас и Джокович отпаднаха на старта на обновения турнир на US Open

Шампионът от Синсинати Карлос Алкарас и Новак Джокович отпаднаха още на старта на обновения турнир по смесени двойки на US Open, чиято основна схема на сингъл стартира в края на седмицата. Алкарас и Ема Радукану паднаха от водачите в схемата Джесика Пегула и Джак Дрейпър с 2-4, 2-4. След това Пегула и Дрейпър преодоляха убедително руския тандем Мира Андреева/Даниил Медведев. Андреева и Медведев преди това спряха сръбския дует Олга Данилович/Новак Джокович.

На полуфиналите Пегула и Дрейпър ще се изправят срещу третите поставени Ига Швьонтек и Каспер Рууд. Швьонтек е в топ форма преди Откритото на САЩ, след като грабна титлата в Синсинати, а преди това стана шампионка и на Уимбълдън.

В другия спор от последните четири съперници ще са американската двойка Даниел Колинс/Крисчън Харисън и актуалните носители на трофея от Италия Сара Ерани/Андреа Вавасори.

Световният номер 1 Яник Синер, който първоначално трябваше да играе в надпреварата с Ема Наваро, а след това с Катерина Синякова заради оттеглянето на американката, отказа участие, след като не успя да завърши финала в Синсинати срещу Алкарас. Италианецът обаче няма физически проблем и се очаква да защитава титлата си на Флъшинг Медоус. / БГНЕС

