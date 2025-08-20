Знаете ли колко са старите столици на Германия?

ААХЕН

Този град някога е бил наричан столица не само на Германия, но и на цяла средновековна Европа (е, поне на западната й половина) и любимо място на Карл Велики. Особеността на Аахен е, че се намира на кръстопътя на 3 държави: Германия, Белгия и Холандия, но принадлежи на първата. Главната забележителност тук е Аахенската катедрала, наричана по времето на Карл Велики „Императорската катедрала“. Построена е в готически стил. Много императори на Свещената римска империя са коронясани тук. Освен това, градът разполага с впечатляващ музей на модерното изкуство „Лудвиг Форум“, както и с „Международен музей на вестниците“.

РЕГЕНСБУРГ

Един от най-старите германски градове и първата столица на Бавария. От 2006 г. неговият Стар град е включен в списъка на Световното наследство на ЮНЕСКО. Градът има много красиви забележителности. В Регенсбург трябва да се разходите по улиците на Стария град, да опитате наденички в най-старата баварска закусвалня от този тип Historishe Wurstkuche, да посетите музеите на града, да се разходите по Каменния мост и да се повозите с корабче по Дунава.

ФРАНКФУРТ НА МАЙН

Финансовото сърце на Европа. Най-модерният и, както твърдят, най-криминален град в Германия. От 882 г. германските краля и императори продължавали да се короноват в Аахен, но се избирали във Франкфурт. Тук се намират най-добрите университети в Германия и огромен брой различни музеи и забележителости. Между другото, родният град на Йохан Гьоте.

Когато посетите Франкфурт-на-Майн, не забравяйте за неговите гастрономически удоволствия. От месото се препоръчва да опитате котлети с кисело зеле, франкфуртски наденички и, разбира се, телешки наденички „риндвурст“, чиято тайна се пази от 19 век. Често се сервират с бира или ябълков сайдер, с популярния „зелен сос“ като подправка. Съществува легенда, че изобретателят на този сос е майката на Гьоте. Друго блюдо, което е пряко свързано с поета, е селското сирене „нandkäse“ със сирене и лук. Казват, че това е било любимото ястие на поета. Като десерти се препоръчват коледни кифлички с марципан „Batmanchen“ и торта с горски плодове „Frankfurter Kranz“.

НЮРНБЕРГ

Най-германският град, който е запазил най-много исторически сгради. Това е била резиденция на нацизма и именно в Нюрнберг е приключила историята на Третия райх. В столицата на германска Франкония си струва да се разходите по тесните стари улички, да посетите църквите „Свети Лаврентий“, „Свети Себалд“, готическата „Дева Мария“, къщата-музей на Албрехт Дюрер и Нюрнбергския замък. Нюрнберг е наричан пъстър и мистичен град, тъй като поради големия брой средновековни сгради тук се получават мистериозни фотографии.

ВАЙМАР

Този малък град се смята за културна столица на Германия. За разлика от други германски туристически градове, Ваймар няма голям брой средновековни сгради и величествени готически църкви, но градът е привлекателен за туристите поради богатото си културно наследство. Освен това, освен многобройните галерии, музеи, театри и паметници, има много красиви градини и паркове. С Ваймар се свързват велики личности като Гьоте и Шилер, Бах и Лист, Паул Клее и Кандински, Лукас Кранах и много други.

БОН

Град, който е бил столица на Западна Германия и се свързва с Лудвиг ван Бетовен. Както във всеки европейски град, той има красива Стара част. Основните му забележителности включват Катедралата, Къщата на Бетовен, паркът „Хофгартен“, Домът на историята на Федерална република Германия и Музейния квартал.

БЕРЛИН

Настоящата столица на Германия. Град, където средновековните черти са умело преплетени с модерна архитектура. Именно тук можете да намерите останките от Берлинската стена, най-големия брой мостове в Европа, огромен брой различни музеи и най-голямата зоологическа градина. Туристите са изненадани от чистотата на града. Сред странните места тук е изоставен увеселителен парк, хотел, който никога повече няма да бъде ремонтиран, и двор, където всички стени са покрити с графити.

