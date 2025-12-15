Новият президент на БФВТ благодари на Делян Пеевски, но заяви, че федерацията трябва да намери и други спонсори, ако депутатът спре да помага

Новият президент на Българската федерация по вдигане на тежести Асен Златев заяви, че се надява да се намерят хора, които са готови да помогнат финансово на един от най-успешните български спортове. Златев заяви това пред журналисти след избора си по време на Общото събрание. Той каза, че вече е провел предварителни разговори с хора, които биха помогнали за покриването на дълговете на федерацията, ако помощта от депутата Делян Пеевски спре. Досегашният президент на федерацията Стефан Ботев бе договорил тази помощ и заяви, че Пеевски ще я спре, ако не бъде преизбран.

Какво заяви Асен Златев?

„Съзнавам много добре в какво се забърквам, затова и в продължение на месец не давах съгласие да се издига кандидатурата ми. Но след като това е факт, свикнал съм на трудности. Тук никога не е било лесно. Ще направим нещата по най-добрия начин и от следващата година ще започне да си проличава новият начин на работа. Пожелавам си да бъдем в медиите само с положително говорене“, каза Златев.

„Има няколко неща, които спешно трябва да направим и те са записани в програмата ми. На първо място е да осигурим подготовката на националните отбори и на клубовете. Трябва да се оправим с финансите. Финансовото състояние не е цветущо и не е кой знае колко по-добре, спрямо преди година. В този ред на мисли ще трябва и това да направим. Сега трябва да видим какви са необходимостите и какво следва да се прави, за да си разчетем дейността. Има хора, които да помогнат. Смятам, че и г-н Делян Пеевски не помага на отделен човек, а е готов да помага на спорта вдигане на тежести в България. Искам публично да му благодаря за това, което е направил до момента. Но е негово решение дали ще продължи да го прави. Все пак той спаси българската щанга и му благодаря от сърце. Пожелавам да се намерят и други такива радетели на нашия спорт, за да можем догодина да приключим с всички недоимъци и да започнем да си гледаме работата, защото имаме много неща за вършене, а Олимпиадата чука на вратата“, добави той.

„Водени са разговори с други бизнесмени, дори бяха канени да станат президенти, но понеже имаме горчив опит от такива богати президенти, все пак изкристализира това решение аз да се кандидатирам. Ще има и нови разговори, но това не е нещо, което да обявяваме по медиите“, каза олимпийският шампион от Москва 1980.

Дълговете са близо 1 милион лева

Той бе попитан и за подкрепата, която получи от най-успешния действащ щангист на България - олимпийския шампион от Париж 2024 Карлос Насар.

„Ролята на Карлос Насар трябва да се запази такава, каквато е била и до момента. Но ако я умножим, това ще бъде радост за всички ни“, заяви Златев, който работи заедно със „Спортист номер 1 на България“ за миналата година.

„Ако не ме лъже паметта, Стефан Ботев спомена, че дълговете са 822 хиляди лева. Не зная дали това е реалното число, но нямам основание да не вярвам. Все пак ще проверим това. Опасявам се, че ще има обжалване на избора, но се надявам това да не се случва, тъй като това няма да е добре за нашия спорт. Ще влезем в едно безвремие, което по никакъв начин няма да е от полза за спорта ни. Надявам се да не се случи това, което стана в Българския олимпийски комитет. Мисля, че всичко в Общото събрание беше в реда на нещата“, завърши Асен Златев.