За даровити деца, олимпийци и спорт и изкуства: Кабинетът в оставка раздаде милиони в образованието

Правителството отпусна 5 212 983 лева за дейности по три национални програми за развитие на образованието. От тях 3 383 515 лева са за 79 иновативни училища, които въвеждат нови учебни предмети или интердисциплинарни модули, за да мотивират учениците да учат и да повишават резултатите си. 513 училища ще популяризира изграждат мрежа на иновациите с други училища.

Ще бъдат организирани и форуми за дигитализацията, позитивното образование, креативността, интегративния подход в обучението, STEM и др. За шест училища има финансиране за създаване на училищни лаборатории, които генерират идеи, изработват иновативни подходи, нови методи и форми на преподаване.

1 587 032 лева се отпускат по НП „България - образователни маршрути“. Те са за 317 общински училища и ЦСОП, които провеждат учебни часове в музеи, галерии, обществени библиотеки, обсерватории, планетариуми, държавни и научни институти. Ученето чрез преживяване е по- интересно и помага на децата да усвояват по-добре знания. Очаква се в тях да бъдат включени до 9000 ученици.

По Национална програма „Професионално образование и обучение" се отпускат 242 436 лв. за обновяване и модернизиране на материалната база в 10 общински професионални гимназии и средни училища с професионални паралелки.

За талатливи ученици за олимпиади

Министерски съвет одобри 1 726 215 лв. за обучение и подготовка на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади. Финансирането се разпределя между 592 общински училища в цялата страна, чиито възпитаници през миналата учебна година са участвали в национални кръгове на ученически олимпиади, в международни олимпиади и балканиади.

Средствата се отпускат по Националната програма на МОН „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”. Целта е да се предоставят допълнителни възможности за целенасочена подготовка на учениците по различните предмети от всички образователни етапи и степени.

Тази подкрепа има ключово значение за постигането на по-високи резултати на национални и международни форуми, както и за успешното представяне на българските национални отбори в престижни състезания по света.

Индивидуалната работа с ученици с изявени способности не само повишава качеството на образованието, но е и основа за развитие на бъдещи лидери и иноватори на страната ни. Одобрените от правителството средства се предоставят по бюджетите на общините за 2025 г.

Даровити деца

Правителството отпусна 56 970 лева за стипендии на ученици с изявени дарби. Средствата са за финансово стимулиране на 82 ученици, които през третото тримесечие на 2025 г. са се класирали на призови места на олимпиади, състезания и конкурси в областта на науката и спорта. Сред стипендиантите има възпитаници на държавни, общински и частни училища, както и на ТУЕС.

Стипендиите се отпускат по силата на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби, като за Министерството на образованието и науката са предвидени общо 812 875 лева за 2025 година.

Над 18 млн. лв. за спорт и изкуства в училищата

Министерският съвет отпусна 18 269 438 лв. за спорт и изкуства в училищата по Националната програма на МОН „Заедно в изкуствата и в спорта“, която се изпълнява за трета поредна година. Ежегодно интересът към програмата се увеличава, като през настоящата учебна година в занимания по изкуства и/или спорт ще бъдат обхванати над 47 500 ученици. За първи път в нея е включен и допълнителен модул за децата със специални образователни потребности.

Целта на програмата е да насърчи личностното развитие и екипното взаимодействие между учениците чрез занимания, които стимулират техните таланти и интереси в областта на изкуството и спорта.

По модул „Изкуства“ се финансира сформирането на групи по музика, танци, театър, кино и изобразително изкуство, както и творческите изяви и участия на учениците. Децата работят по програми, съобразени с възрастта и вида на изкуството.

По модул „Спорт“ се подкрепят отбори по баскетбол, волейбол, хандбал и футбол. Финансира се също така подготовката и участието на отборите във вътрешноучилищни и междуучилищни състезания.

Третият модул, който е специално въведен за деца със специални образователни потребности, обхваща занимания като арттерапия, музикотерапия, вокални и инструментални изпълнения, танцово, театрално и изобразително изкуство. Подкрепят се също така и адаптирани спортове - футбол, баскетбол, волейбол, боче и голбал, които да отговарят на възможностите на учениците.

Подкрепа по програмата получават държавни и общински училища и Националният дворец на децата. Частни училища също участват, чрез договор за партньорство със съответното държавно или общинско училище.

И за пет национални програми за образование

Правителството одобри допълнителни средства за общините в размер на 637 902 лева по пет национални програми за развитие на образованието.

255 746 лева се отпускат по Националната програма „Сигурност“. Средствата са предназначени за обучения на ученици и учители, които да повишат уменията си в областта на киберсигурността. Предвижда се организирането на 141 групи за обучения - 48 за ученици и 93 за педагогически специалисти, в които да повишават дигитална грамотност, безопасно използване на интернет, разпознаване на атаки и заплахи, сигурност на паролите и опазване на личната им информация.

По Национална програма „Без свободен час“ се отпускат 171 219 лв. за 224 училища и детски градини. Средствата са за изплащане на възнаграждения на заместващи учители за периода юли - септември тази година. Финансирането покрива възстановяване на изплатени разходи за реално взети часове в училищата и детските градини.

По Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ се предоставят 146 137 лв. Средствата са за обезпечаване на профилактиката и рехабилитацията на 985 педагогически специалисти. Програмата подпомага укрепване на здравето и благополучието на учителите и допринася за повишаване на тяхната професионална мотивация.

14 800 лева се одобряват по Национална програма „Неразказаните истории на българите“. Финансирането се разпределя между четири училища, които осъществяват съвместни изследвания с български неделни училища зад граница. Проектите са свързани със събиране и представяне на родови истории за значими, значими личности и събития, допринесли за развитието на България по света и у нас. Инициативата цели да популяризира факти и обстоятелства от българската история, които имат важно културно, научно и цивилизационно значение.

По Националната програма „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала” се отпускат 50 000 лева за създаването на учебно помагало, което да подпомага преподаването и изучаването на български език в прогимназиален етап от търсещи или получили закрила, както и от мигранти. Помагалото ще подпомага усвояването на граматическата структура на езика и развитието на комуникативни умения.

Одобрените днес средства се предоставят на общините за 2025 г.