Спорт:

За даровити деца, олимпийци и спорт и изкуства: Кабинетът в оставка раздаде милиони в образованието

15 декември 2025, 15:39 часа 140 прочитания 0 коментара
За даровити деца, олимпийци и спорт и изкуства: Кабинетът в оставка раздаде милиони в образованието

Правителството отпусна 5 212 983 лева за дейности по три национални програми за развитие на образованието. От тях 3 383 515 лева са за 79 иновативни училища, които въвеждат нови учебни предмети или интердисциплинарни модули, за да мотивират учениците да учат и да повишават резултатите си. 513 училища ще популяризира изграждат мрежа на иновациите с други училища.

Ще бъдат организирани и форуми за дигитализацията, позитивното образование, креативността, интегративния подход в обучението, STEM и др. За шест училища има финансиране за създаване на училищни лаборатории, които генерират идеи, изработват иновативни подходи, нови методи и форми на преподаване.

1 587 032 лева се отпускат по НП „България - образователни маршрути“. Те са за 317 общински училища и ЦСОП, които провеждат учебни часове в музеи, галерии, обществени библиотеки, обсерватории, планетариуми, държавни и научни институти. Ученето чрез преживяване е по- интересно и помага на децата да усвояват по-добре знания. Очаква се в тях да бъдат включени до 9000 ученици.

Още: "Като отговорно правителство": Властта гласува удължаване на стария бюджет

По Национална програма „Професионално образование и обучение" се отпускат 242 436 лв. за обновяване и модернизиране на материалната база в 10 общински професионални гимназии и средни училища с професионални паралелки.

За талатливи ученици за олимпиади

Министерски съвет одобри 1 726 215 лв. за обучение и подготовка на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади. Финансирането се разпределя между 592 общински училища в цялата страна, чиито възпитаници през миналата учебна година са участвали в национални кръгове на ученически олимпиади, в международни олимпиади и балканиади.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Средствата се отпускат по Националната програма на МОН „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”. Целта е да се предоставят допълнителни възможности за целенасочена подготовка на учениците по различните предмети от всички образователни етапи и степени.

Още: В оставка се управлява най-сладко - 52 точки в заседанието на правителството

Тази подкрепа има ключово значение за постигането на по-високи резултати на национални и международни форуми, както и за успешното представяне на българските национални отбори в престижни състезания по света.

Индивидуалната работа с ученици с изявени способности не само повишава качеството на образованието, но е и основа за развитие на бъдещи лидери и иноватори на страната ни. Одобрените от правителството средства се предоставят по бюджетите на общините за 2025 г.

Даровити деца

Още: Отпуснаха пари за подобряване на ИТ-уменията на учениците и за... поддържане на традициите

Правителството отпусна 56 970 лева за стипендии на ученици с изявени дарби. Средствата са за финансово стимулиране на 82 ученици, които през третото тримесечие на 2025 г. са се класирали на призови места на олимпиади, състезания и конкурси в областта на науката и спорта. Сред стипендиантите има възпитаници на държавни, общински и частни училища, както и на ТУЕС.

Стипендиите се отпускат по силата на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби, като за Министерството на образованието и науката са предвидени общо 812 875 лева за 2025 година.

Над 18 млн. лв. за спорт и изкуства в училищата

Министерският съвет отпусна 18 269 438 лв. за спорт и изкуства в училищата по Националната програма на МОН „Заедно в изкуствата и в спорта“, която се изпълнява за трета поредна година. Ежегодно интересът към програмата се увеличава, като през настоящата учебна година в занимания по изкуства и/или спорт ще бъдат обхванати над 47 500 ученици. За първи път в нея е включен и допълнителен модул за децата със специални образователни потребности.

Още: Кабинетът отпусна милион за образователни програми и иновации в училища

Целта на програмата е да насърчи личностното развитие и екипното взаимодействие между учениците чрез занимания, които стимулират техните таланти и интереси в областта на изкуството и спорта.

По модул „Изкуства“ се финансира сформирането на групи по музика, танци, театър, кино и изобразително изкуство, както и творческите изяви и участия на учениците. Децата работят по програми, съобразени с възрастта и вида на изкуството.

По модул „Спорт“ се подкрепят отбори по баскетбол, волейбол, хандбал и футбол. Финансира се също така подготовката и участието на отборите във вътрешноучилищни и междуучилищни състезания.

Третият модул, който е специално въведен за деца със специални образователни потребности, обхваща занимания като арттерапия, музикотерапия, вокални и инструментални изпълнения, танцово, театрално и изобразително изкуство. Подкрепят се също така и адаптирани спортове - футбол, баскетбол, волейбол, боче и голбал, които да отговарят на възможностите на учениците.

Подкрепа по програмата получават държавни и общински училища и Националният дворец на децата. Частни училища също участват, чрез договор за партньорство със съответното държавно или общинско училище.

И за пет национални програми за образование

Правителството одобри допълнителни средства за общините в размер на 637 902 лева по пет национални програми за развитие на образованието.

255 746 лева се отпускат по Националната програма „Сигурност“. Средствата са предназначени за обучения на ученици и учители, които да повишат уменията си в областта на киберсигурността. Предвижда се организирането на 141 групи за обучения - 48 за ученици и 93 за педагогически специалисти, в които да повишават дигитална грамотност, безопасно използване на интернет, разпознаване на атаки и заплахи, сигурност на паролите и опазване на личната им информация.

По Национална програма „Без свободен час“ се отпускат 171 219 лв. за 224 училища и детски градини. Средствата са за изплащане на възнаграждения на заместващи учители за периода юли - септември тази година. Финансирането покрива възстановяване на изплатени разходи за реално взети часове в училищата и детските градини.

По Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ се предоставят 146 137 лв. Средствата са за обезпечаване на профилактиката и рехабилитацията на 985 педагогически специалисти. Програмата подпомага укрепване на здравето и благополучието на учителите и допринася за повишаване на тяхната професионална мотивация.

14 800 лева се одобряват по Национална програма „Неразказаните истории на българите“. Финансирането се разпределя между четири училища, които осъществяват съвместни изследвания с български неделни училища зад граница. Проектите са свързани със събиране и представяне на родови истории за значими, значими личности и събития, допринесли за развитието на България по света и у нас. Инициативата цели да популяризира факти и обстоятелства от българската история, които имат важно културно, научно и цивилизационно значение.

По Националната програма „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала” се отпускат 50 000 лева за създаването на учебно помагало, което да подпомага преподаването и изучаването на български език в прогимназиален етап от търсещи или получили закрила, както и от мигранти. Помагалото ще подпомага усвояването на граматическата структура на езика и развитието на комуникативни умения.

Одобрените днес средства се предоставят на общините за 2025 г.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
образователна програма образователни програми кабинетът Желязков
Още от Образование
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес