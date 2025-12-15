Как да разберете, че ангренажният ремък е за смяна

Ангренажният ремък е една от онези части на колата, от които абсолютно не трябва да пестите. Силното му износване може да доведе не само до пропускане на зъбите, но и до скъсване. Последното е един от най-опасните сценарии за двигателя, тъй като често завършва с среща между клапани и бутала и скъпи ремонти. Затова наблюдението на състоянието на ремъка е отговорност на всеки отговорен шофьор.

Защо е важно да се спазват регулациите за подмяна

Повечето автомобилни производители задават ясен интервал за смяна на ремък на ангренажния ремък – средно на всеки 60 000-90 000 км. Превишаването на този лимит значително увеличава риска от скъсване. Дори висококачествен колан губи еластичност с времето, износва се и може да не издържа на натоварването.

Собствениците на употребявани автомобили трябва да бъдат особено внимателни. Ако автомобилът се закупи на вторичния пазар, е по-добре да се смени ремъкът веднага след покупката, независимо от уверенията на предишния собственик. Изключение се прави, само ако има потвърдени документи и разписки от услугата. В същото време си струва да помните, че сервизните книги и показанията на километража понякога са фалшифицирани, затова не трябва да се доверявате само на документите.

Първите признаци на опасно износване

Проверката на състоянието на ремъка трябва да започне със звуците, които двигателят издава. Свирене или подозрително писукане е един често срещан сигнал, че коланът е износен или изкривен. Въпреки че понякога такива звуци могат да имат различен произход, те не трябва да се пренебрегват.

Следващият етап е визуален преглед. За да направите това, обикновено трябва да премахнете предпазния капак на ремъка, който при някои модели автомобили може да изисква разглобяване на допълнителни елементи. Ако коланът е в добро състояние, той се намира точно в центъра на макарите. Забележимото изместване настрани е признак за критично износване.

Също така трябва внимателно да инспектирате външната и вътрешната повърхност на колана. Пукнатини, деламинации, драскотини или увредени зъби са пряко доказателство, че частта трябва да бъде сменена възможно най-скоро.

Кога да се проверява ремъка най-често

Експертите препоръчват допълнителна инспекция на ремъка след преминаване на половината и две трети от декларирания му ресурс. Такава превенция ви позволява да откриете опасни признаци на износване навреме и да избегнете сериозни разходи в бъдеще.

В резултат на това едно просто правило работи безупречно: по-добре е ремъкът да се смени по-рано, отколкото двигателят да се ремонтира след повреда.