Българин загина при катастрофа в Кипър

15 декември 2025, 15:20 часа 231 прочитания 0 коментара
Български гражданин на 23 години е загинал вчера при катастрофа между мотор и автомобил в град Пафос (Западен Кипър), съобщава в. “Сайпръс мейл“, цитиран от БТА.

По данни на полицията 23-годишният мъж, който се движел с мотоциклет, се е сблъскал с автомобил, управляван от 41-годишен мъж, за когото по-късно е установено, че е пребивавал нелегално в Кипър. След инцидента шофьорът на автомобила също така е дал положителна проба за наркотици

От полицията съобщават още, че българският гражданин е бил откаран незабавно в болница, където му е била оказана медицинска помощ, но е издъхнал от раните си. По случая вече е започнато разследване. 

Спасиана Кирилова
