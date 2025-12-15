Кога скърцането на спирачките е норма и кога е време да отидете на сервиз

Скърцане или свиренето при натискане на спирачния педал е познато на почти всеки шофьор. Особено тревожно е, когато тези звуци се появят в нов автомобил или веднага след смяна на накладките, въпреки че колата спира перфектно. Важно е да се разбере, че такъв шум може да се дължи както на конструкцията на спирачката, така и признак за проблем.

Звукът се дължи на неочаквани вибрации. При спиране накладката се притиска към диска, а на микроскопично ниво има постоянни придърпвания и отскоци. Ако честотата на тези микровибрации съвпада с резонансната честота на частите – диска, накладките или спирачните апарати, системата започва да издава звуци. Затова скърцането често се чува, когато спирачките работят правилно и ефективно.

Акустиката е повлияна от материалите и конструкцията. Например, износоустойчивите полуметални накладки могат да бъдат по-"звучни", а жлебовете по повърхността им, предназначени да разсейват топлина и мръсотия, също променят естеството на звука. След смяна на компонентите, скърцането в първите 200-500 километра е често явление. Това е период, когато новите подложки се адаптират към микрорелефа на диска.

Въпреки това, понякога звукът е сигнал за проблем. Трябва да се притеснявате, ако скърцането се превърне в метално стържене, което може да показва пълно износване на подложките и контакт на металната основа с диска.

Опасни спътници на шума са вибрациите на педала, които издърпват колата настрани при спиране или увеличават спирачния път. Тези симптоми, както и деформация на диска от прегряване или попадане на пясък и камък между подложката и диска, изискват незабавна диагноза в сервиз.

Следователно, ако спирачките работят ясно, без вибрации, и скърцането се появява епизодично, най-вероятно това е просто акустичен ефект.