Цветан Узунов – TSE представя изложбата "Живот" в Природонаучния музей в Пловдив

Пловдивският артист Цветан Узунов - TSE ще открие изложба на 18 декември в Регионалния природонаучен музей – Пловдив, съобщават от институцията в града. По думите им "Живот" не е просто експозиция на картини, а емоционален разказ за движението и силата на природата. В своите монохромни и цветни платна Узунов улавя онези мигове, в които животното спира да бъде просто образ и се превръща в символ на свободата. От графичния контраст на черното и бялото до експлозията от живи цветове, творбите създават мост между човека и дивия свят – връзка, която днес е по-крехка от всякога, посочват от музея.

"Природата е сърцето на моето творчество. Разходките из горите и планините ми дават вдъхновението и тишината, от които имам нужда", казва Цветан Узунов. "В тази изложба животните не са просто обекти – те са огледало на нашата собствена уязвимост и сила. Искам да напомня на хората да забавят крачка и да усетят пулса на земята".

Посланието на изложбата е:

Да пазим природата.

Да уважаваме животните.

Да бъдем съзнателни пазители на живота около нас.

В деня на откриването входът за събитието е свободен, след това изложбата ще е достъпна с редовен билет за експозицията на музея.

Кой е Цветан Узунов

Цветан Узунов, познат в артистичните среди като TSE, е съвременен артист с широко творческо портфолио – от монументални произведения и стрийтарт до калиграфия, фотография и графичен дизайн. Творбите му са част от частни колекции в България и чужбина. Неговите монументални стенописи в подлезите са част от градския облик на Пловдив.

