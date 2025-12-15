Защита на живота от зачеването: Папата изглежда не подкрепя абортите

Папа Лъв XIV продължи да благодари на представителите на Коста Рика за дарението на сцената на Рождество Христово за зала „Павел VI“, творение на костарикански художник, озаглавено „Nacimiento Gaudium“, раждането на радостта. Сцената е украсена с 28 000 панделки, всяка от които представлява живот, спасен от аборт благодарение на молитвите и подкрепата на католически организации, предлагани на нуждаещи се майки. Ето защо главата на Римокатолическата църква благодари на твореца за това, че е добавил към коледното послание за мир апел за защита на живота от момента на зачеването, съобщиха от информационния канал на Ватикана - Vatican News.

Накрая папа Лъв изрази благодарността си към ватиканските работници за щедрата им ангажираност в украсяването на пространствата във и около Ватикана за коледните сезони.

Светият отец прикани всички „да позволят на нежността на Младенеца Исус да озарява живота ни“ и „да позволят на Божията любов, като клоните на вечнозелено дърво, да остане жизнена в нас“. ОЩЕ: Аборти, смяна на пола, равенство - Тръмп вече ще ги счита за нарушение на човешките права

Помоли се за жертвите в Сидни

По време на аудиенция с групи, които дариха тазгодишното коледно дърво на Ватикана, папа Лъв се помоли по-специално за жертвите на терористичната атака срещу еврейската общност в Сидни в неделя, които той повери на Господ.

Светият отец продължи с молитви за всички, страдащи поради войната и насилието, особено за жертвите на терористичната атака срещу еврейската общност в Сидни в неделя, които той повери на Господ.

„Стига с тези форми на антисемитско насилие!“, каза папа Лъв. „Трябва да премахнем омразата от сърцата си". ОЩЕ: Достатъчно антисемитско насилие: Папата се помоли за жертвите в Сидни