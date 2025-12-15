Блогъри бяха осъдени в Китай за критики срещу местните автомобили

В Китай са завършени редица съдебни дела, по време на които местни автомобилни производители са получавали обезщетение от интернет блогъри, които са разпространявали клеветнически материали, клеветящи честта и достойнството на корпорациите. Така BYD, Great Wall и Xpeng получиха около 2,3 милиона юана (приблизително 325 хиляди долара) обезщетение, а в един от случаите измамникът беше изправен пред административна отговорност.

Great Wall заведе дело срещу блогър, който от 2023 г. публикува голямо количество обидно съдържание в социалните мрежи, насочено срещу компанията и нейните автомобили. Съдът установи, че такива публикации вредят на бизнес репутацията на концерна. На блогъра беше наредено да изтрие всички видеа и да плати обезщетение. Блогърът се опита да оспори решението, но насрещният му иск беше отхвърлен.

BYD също така преследва китаец, който категорично критикува автомобилите му от 2018 г. Той твърди случаи на спонтанно изгаряне на автомобили на BYD, използвайки фалшиви видеозаписи, които нямат нищо общо с марката. Адвокатите отбелязват, че блогърът е използвал негативно съдържание, за да увеличи броя на гледанията и да привлече вниманието на потребителите.

В случая с Xpeng, собственикът на няколко акаунта беше глобен за разпространение на фалшива информация за щети по батериите на електрически автомобили след преминаване през локва и отказ на гаранция. Блогърът беше нареден да премахне съдържанието и да се извини публично. Съдът също така определи видеото, създадено с помощта на невронни мрежи и несвързано с компанията, ненадеждно и непристойно. В резултат на това авторът на видеото беше арестуван за 10 дни.

Китайската централна телевизия подчертава, че публикуването на фалшиво негативна информация се е превърнало в начин за някои блогъри да печелят пари. Понякога те изнудват плащания от продуцентите за премахване на съдържание или гарантират, че такива публикации няма да бъдат публикувани в бъдеще. Социалните мрежи също активно се използват за дискредитиране на конкурентите и за промотиране на собствените им стоки и услуги.

