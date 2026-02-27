Радар за икономика: Най-важните новини на 27 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 27 февруари 2026 г.

"В последните дни получихме много сигнали от притеснени граждани за увеличението на цената на водата и високите сметки за ток. Темата, разбира се, се използва за политически внушения и за прехвърляне на отговорност. Тук нямаме ново правителство - нови цени. Имаме ново начало, нови цени", заяви на пресконференция на 27 февруари служебният премиер Андрей Гюров, намеквайки за името на формация "ДПС - Ново начало".

Банка tbi bank е официално придобита от глобалния финансов инвеститор "Адвент Интернешънъл“, съобщиха от кредитната институция. Сделката, първоначално обявена през април 2025 г., беше финализирана днес, след като Европейската централна банка (ЕЦБ) даде регулаторното одобрение в средата на февруари 2026 г. От банката обясниха, че промяната в собствеността не засяга условията на съществуващите клиентски сметки и договори и от клиентите на банката не се изисква никакво действие.

Брутният външен дълг на България в края на декември 2025 г. по предварителни данни възлиза на 57,6794 млрд. евро (50,3 процента от прогнозния БВП). Това съобщават от Българската народна банка (БНБ). Така външният дълг на страната ни е със 7,1922 млрд. евро (14,2 процента) повече в сравнение с края на декември 2024 г. (50,4872 млрд. евро, 48,2 процента от БВП).

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за мeсец март в размер на 32,60 евро за мегаватчас (MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщи регулаторът. На тази цена "Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. КЕВР обяви с колко ще поскъпне природният газ

Цените на храните по пътя от борсата до магазина продължават да нарастват значително, като в някои случаи разликата между цената на едро и тази на дребно достига до 70%. Това показват данни на КНСБ, проследяващи движението на цените в малката потребителска кошница през февруари, цитирани от БГНЕС. През февруари стойността на малката потребителска кошница е достигнала 59,48 евро, като увеличението е с 1,2% спрямо януари и с близо 5% спрямо юни 2025 г.

