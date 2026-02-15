Лайфстайл:

Дания: Тръмп все още иска Гренландия

15 февруари 2026, 9:31 часа 195 прочитания 0 коментара
Дания: Тръмп все още иска Гренландия

Американският президент Доналд Тръмп продължава да има желание да придобие Гренландия, въпреки че смекчи последните си заплахи за използване на сила. Това е мнението на датския премиер Мете Фредериксен, предаде АФП.

Тя бе попитана по време на конференция по сигурността в Мюнхен дали Тръмп все още иска да притежава арктическия остров.

"За съжаление, мисля, че желанието е същото", заяви Фредериксен.

Още: Старата песен наново: Тръмп пак с провокация за Гренландия

Напрежението между САЩ и Европа

Желанието на Тръмп да придобие Гренландия доведе до рязко изостряне на напрежението между САЩ и Европа.

През януари той отстъпи от заплахите си да завземе острова след като постигна това, което нарече "рамково" споразумение с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Въпреки това отношенията остават обтегнати.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Всички ни питат дали смятаме, че всичко е приключило. Не, не мислим, че е приключило", каза Фредериксен по време на панелна дискусия, посветена на сигурността в Арктика.

Още: "Имаме президент, който разруши доверието": Американска делегация търси възстановяване на диалога за Гренландия

Позицията на Тръмп е, че богатата на минерали Гренландия е от ключово значение за сигурността на САЩ и НАТО срещу Русия и Китай в условията на топящ се Арктически регион, където големите сили се борят за стратегическо надмощие, предаде БГНЕС.

Източник: Getty Images

Създадена е работна група със САЩ

Фредериксен и гренландският ѝ колега Йенс-Фредерик Нилсен определиха натиска върху населението на острова като "неприемлив". Нилсен обаче посочи, че са предприети "някои стъпки в правилната посока".

Например е създадена съвместна работна група между САЩ, Дания и Гренландия, която да обсъди опасенията на Вашингтон относно сигурността в Арктика, но подробности не са оповестени публично.

Още: След заплахите на Тръмп: Два негови съюзника отварят консулства в Гренландия

"Вече имаме работна група, което е добре. Ще се опитаме да видим дали можем да намерим решение. Но, разбира се, има червени линии, които няма да бъдат преминавани. И ще се придържаме към нашата стратегия", заяви Фредериксен.

Изявленията бяха направени след 15-минутна среща на 13 февруари между Фредериксен, Нилсен и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в рамките на форума по сигурността, която датският премиер впоследствие определи като "конструктивна".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Дания САЩ Гренландия Мете Фредериксен
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес