Дания: Тръмп все още иска Гренландия

Американският президент Доналд Тръмп продължава да има желание да придобие Гренландия, въпреки че смекчи последните си заплахи за използване на сила. Това е мнението на датския премиер Мете Фредериксен, предаде АФП.

Тя бе попитана по време на конференция по сигурността в Мюнхен дали Тръмп все още иска да притежава арктическия остров.

"За съжаление, мисля, че желанието е същото", заяви Фредериксен.

Напрежението между САЩ и Европа

Желанието на Тръмп да придобие Гренландия доведе до рязко изостряне на напрежението между САЩ и Европа.

През януари той отстъпи от заплахите си да завземе острова след като постигна това, което нарече "рамково" споразумение с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Въпреки това отношенията остават обтегнати.

"Всички ни питат дали смятаме, че всичко е приключило. Не, не мислим, че е приключило", каза Фредериксен по време на панелна дискусия, посветена на сигурността в Арктика.

Позицията на Тръмп е, че богатата на минерали Гренландия е от ключово значение за сигурността на САЩ и НАТО срещу Русия и Китай в условията на топящ се Арктически регион, където големите сили се борят за стратегическо надмощие, предаде БГНЕС.

Създадена е работна група със САЩ

Фредериксен и гренландският ѝ колега Йенс-Фредерик Нилсен определиха натиска върху населението на острова като "неприемлив". Нилсен обаче посочи, че са предприети "някои стъпки в правилната посока".

Например е създадена съвместна работна група между САЩ, Дания и Гренландия, която да обсъди опасенията на Вашингтон относно сигурността в Арктика, но подробности не са оповестени публично.

"Вече имаме работна група, което е добре. Ще се опитаме да видим дали можем да намерим решение. Но, разбира се, има червени линии, които няма да бъдат преминавани. И ще се придържаме към нашата стратегия", заяви Фредериксен.

Изявленията бяха направени след 15-минутна среща на 13 февруари между Фредериксен, Нилсен и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в рамките на форума по сигурността, която датският премиер впоследствие определи като "конструктивна".