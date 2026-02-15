Делян Добрев е десен човек и винаги му е било много трудно да прокарва левите тъпотии на коалиционните му партньори

Ако слухът, че Делян Добрев напуска активната политиката се окаже истина това ще бъде ужасяваща новина за ГЕРБ и лоша за българската политика, написа на своята Фейсбук страница икономистът Никола Филипов.

"Така, като се замисля изобщо не си представям, кой би успял да го замести в ГЕРБ. В последните години той се превърна в централна фигура в икономическата политика на партията и вършеше наистина много работа, както в парламента, така и на терен в своя избирателен район", заяви експертът.

Той допълни, че не знае кой сега ще може да води смислени дебати по финансова тематика в пленарната зала.

"Освен това той е и десен човек и съм сигурен, че винаги му е било много трудно да прокарва левите тъпотии на коалиционните му партньори през последните години. Имайте предвид, че за първи път след 1997 година насам никога не са ни били по-необходими хора с дясно икономическо мислене в политиката, защото в следствие на политическата криза, в която изпадна страната през последните години публичните финанси ги докарахме до пълна леш", коментира още Филипов.

"В лично качество той ми помогна в ключов момент чисто човешки и безкористно, така че аз на него мога само да му бъда благодарен, така че искрено се надявам това да бъде само слух, интрига, или някаква моментна драма", пише още икономистът.

