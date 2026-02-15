Клинтън за позицията на Тръмп в преговорите за Украйна: Позор!

Хилари Клинтън, която е бивш американски държавен секретар и опонент на Доналд Тръмп на президентските избори през 2016 г., се изказа изключително критично по отношение на позицията на настоящата американска администрация по отношение на войната в Украйна, предава УНИАН.

"Мисля, че позицията на администрацията на Тръмп по отношение на Украйна е позорна. Опитът да се принуди Украйна да се съгласи на споразумение за капитулация с Путин е позор. Мисля, че усилията, които Путин и Тръмп полагат, за да се възползват от страданията и смъртта на украинския народ, са историческа грешка и корупция от най-висок порядък", заяви тя по време на дискусия в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурност.

"На Тръмп може би просто не му пука"

Според Клинтън Украйна сега се бори за демокрация и западни ценности, губейки хиляди хора. А настоящата война се води заради ''манията на един човек'' да контролира украинците, заяви тя, визирайки Путин.

"Вярвам, че Украйна е на първа линия на борбата за нашата демокрация, за нашите ценности на свобода и цивилизация, като дава хиляди жертви и вижда страната си разрушена от манията на един човек да я контролира", каза Клинтън.

Хилари Клинтън бе категорична, че Тръмп или не осъзнава мащаба на страданията на украинците, или просто не го е грижа.

В същото време тя го обвини в подкопаване на западното единство и международните задължения. Според нея той е предал Запада, устава на НАТО и човешките ценности.

Критики и от другите лидери

В кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурност мнение изказаха и други държавни лидери.

Така например литовският президент Гитанас Науседа заяви, че Русия само имитира преговорния процес, като същевременно се опитва да сломи духа на украинците. Според него Русия не е готова за мир или дори за преговорен процес, предаде Фокус.

На свой ред председателят на Европейския парламент Роберта Мецола разкритикува идеята за провеждане на избори в Украйна по време на война. Според нея това не може да бъде допуснато.

Русия започна пълномащабното си нашествие в Украйна преди почти 4 години по заповед на Путин. Клинтън и съпругът ѝ, бившият президент на САЩ Бил Клинтън, критикуват политиката на Тръмп. Хилъри Клинтън и Тръмп бяха съперници на президентските избори в САЩ през 2016 г., на които тя загуби срещу сегашния президент.