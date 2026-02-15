Църковен празник на 16 февруари: Направете това в дома си, за да го предпазите от всяко зло

На 16 февруари е православният празник, почитащ паметта на светите мъченици Памфил, Порфирий. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

История на църковния празник на 16 февруари

Памфил е бил свещеник и учен богослов в град Кесария в Палестина. Той е ръководил прочутото богословско училище и библиотека, създадени от Ориген. Известен като ревностен проповедник на Божието слово, той е преписвал и разпространявал Светото писание, стремейки се да го направи достъпно за всички. Заради вярата си е арестуван и подложен на жестоки мъчения, но не се отрича от Христос. Прекарва две години в затвора, където продължава да поучава и укрепва братята си във вярата.

Църковен празник на 13 февруари: Какво да направите за мир в семейството

Порфирий бил слуга на Памфил. Когато учителят му бил измъчван, той смело изповядал християнската си вяра и поискал разрешение да погребе тялото му след екзекуцията му. Заради това бил заловен, подложен на жестоки мъчения и екзекутиран – изгорен жив. Заедно с Памфил и Порфирий, няколко други християни са пострадали: Валент (или Валентин) е възрастен дякон и експерт по Светото писание, Селевкий - бивш войник, който напуснал армията заради вярата в Христос, Феодул - ​​възрастен слуга на управителя, който открито изповядал Христос. Юлиан, християнин, който случайно се озовал на мястото на екзекуцията и почетен пред светите мъченици, също бил заловен и екзекутиран.

Всички те са били подложени на жестоки мъчения и са били екзекутирани чрез обезглавяване или изгаряне. Техните героични дела са се превърнали в символ на непоколебима вяра и смелост пред лицето на смъртта. След екзекуцията им телата на мъчениците са били тайно погребани от благочестиви християни. Впоследствие имената им са били вписани в календара на светците, а паметта им живее в традицията на Православната църква.

Църковен празник на 12 февруари: Какво задължително се яде на този ден

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 16 февруари

Ако вятърът е силен, лятото ще бъде дъждовно. Ако грее слънце по обяд - пролетта ще дойде рано. Ако денят е мразовит, зимата ще продължи дълго.

Забранено е на този ден да се започват спорове и конфликти - вярвало се е, че конфликтите на този ден ще доведат до дългосрочна враждебност. Според народните вярвания е по-добре да не се напуска дома след залез слънце, освен ако не е абсолютно необходимо – вярвало се е, че злите духове могат да подведат човек на тази вечер. Също така не се препоръчва да се започват нови проекти – денят не е благоприятен за големи промени или важни решения.

Тъй като сред светите мъченици е имало образовани хора и учители, този ден се счита за благоприятен за учене, четене и общуване с мъдри хора. Важно е да се вслушваме в съветите на по-възрастните. Вярвало се е, че тъмните сили са особено активни в навечерието на пролетта. За защита в домовете предците ни са палили свещи, поръсвали са светена вода и са се отправяли молитви за благополучието на семейството.

Прочетете също: Голям църковен празник иде утре, 14 февруари, спазват се редица традиции, обичаи и забрани