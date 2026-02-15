Оставката на Румен Радев:

"Няма да се измъкнете от зловещия скандал": Оръжията от "Петрохан" били разрешени при Рашков, Калин Стоянов бил чист

15 февруари 2026, 10:10 часа 192 прочитания 0 коментара
"Няма да се измъкнете от зловещия скандал": Оръжията от "Петрохан" били разрешени при Рашков, Калин Стоянов бил чист

Разрешителното за оръжията от сагата "Петрохан" е подписано от началника на РУ - Монтана, приятел на областния координатор на "Продължаваме промяната" за района, по времето на Бойко Рашков като вътрешен министър и при директор на ОДМВР - Монтана, назначен от Рашков.

Това обяви на своя Фейсбук профил Калин Стоянов, депутат от "ДПС-Ново Начало" и министър на вътрешните работи през 2023 г. и 2024 г.

Той отговори на обвиненията на лидера на "Да, България" Ивайло Мирчев, който заяви, че е шокиран от "момчето за мръсни поръчки на Пеевски Калин Стоянов".

Още: Бивш шеф на НСБОП: Всички убийства в случая "Петрохан - Околчица" са по сценарий

Всички по веригата били свързани с Рашков и ПП-ДБ

"Вчера отново станахме свидетели на поредните внушения на неистини от един от редовно присъстващите и облъчващи от екрана представители на партията подкрепяща педофилски секти в България - Ивайло Мирчев. В национален ефир той разви поредната конспиративна и невярна теза, свързана с издаденото разрешително за 16 броя оръжия на едно от лицата, открити простреляни в района на Петрохан. В своите внушения той направи опит да свърже моето име с този случай и нескопосано се опита да защити Бойко Рашков", пише Калин Стоянов.

За да се спре със спекулациите по темата той даде своята версия за това какво се е случило, "за да стане ясно на всички, че разрешителното е издадено по времето на Бойко Рашков като министър на вътрешните работи".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Разрешителното за 16 оръжия на единия от загиналите е подписано от началника на Районното управление в гр. Монтана. Случайно или не, колегата е близък приятел (в което няма нищо лошо) с областния координатор на Продължаваме промяната за гр. Монтана - Валери Спасов, както и с бившия народен представител от ПП за област Монтана - Ванина Вецина", коментира Стоянов.

Още: Въпросът за случая "Петрохан", чийто отговор чакаме и ще ни успокои

Той добави, че към момента на подписване на разрешителното директор на ОДМВР - Монтана е бил човек, назначен лично от Бойко Рашков.

"Накратко казано: Разрешителното за оръжията е подписано от началника на РУ - Монтана, приятел на областния координатор на "Продължаваме промяната" за района, по времето на Бойко Рашков като вътрешен министър и при директор на ОДМВР - Монтана, назначен от Рашков", оббощи Стоянов.

"Къде съм аз в цялата тази схема, в която Мирчев злонамерено, за пореден път, се опита да вплете моето име?", попита той.

По думите му ПП-ДБ се опитват да се измъкнат от "поредния зловещ скандал, в който дълбоко са нагазили", но е редно политическата сила вместо да задава въпроси, да започне да дава отговори.

Припомняме, че в хора на разследването беше установено, че на името на Ивайло Калушев на 1 ноември 2021 г. е издадено разрешително за притежание на два бойни пистолета, открити на местопрестъплението под връх Околчица. На името на Ивайло Иванов на 23 август 2021 г. МВР е издало разрешение за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия. На името на Николай Златков на 24 февруари 2023 г. от органите на МВР е издадено разрешително за притежание на един боен пистолет.

Още: Депутат от БСП за "Петрохан": Основната вина е в семейството, но контролът в образованието е бил занижен

Обвиненията на Мирчев

Преди дни от "Да, България" обявиха, че са шокирани от изявлението на бившия шеф на ГДБОП и депутат от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов и подозират частична, а не пълна информация по случая "Петрохан" до парламента.

Източник: БГНЕС

Това стана ясно от коментара им пред медиите след като стана ясно, че материали от разследването по случая "Петрохан-Околчица" са изпратени на председателя на парламента Рая Назарян.

Лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев беше шокиран от "мМомчето за мръсни поръчки на Пеевски Калин Стоянов".

"Докато е бил шеф на ГДБОП не е знаел, че има сигнал по отношение на "Петрохан". Това е шокиращо. Още по-шокиращо е, че всички други са знаели, включително хората от "Петрохан" и това става дума от думите на свидетели. Как е възможно да знаят деца, хора от организацията, но шефа на ГДБОП да не знае?", каза Мирчев.

Още: Бойко Найденов за "Петрохан": Една седмица е прекалено много време, за да се изясни самоубийство

Според него това е огромен провал за шефа на ГДБОП. "Ако той беше искрен, неговата политическа сила нямаше да гласува против нашето предложение цялата информация да бъде изкарана", смята още Мирчев.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Петрохан оръжия Ивайло Мирчев Калин Стоянов Ивайло Калушев
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес