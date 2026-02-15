"Няма да се измъкнете от зловещия скандал": Оръжията от "Петрохан" били разрешени при Рашков, Калин Стоянов бил чист

Разрешителното за оръжията от сагата "Петрохан" е подписано от началника на РУ - Монтана, приятел на областния координатор на "Продължаваме промяната" за района, по времето на Бойко Рашков като вътрешен министър и при директор на ОДМВР - Монтана, назначен от Рашков.

Това обяви на своя Фейсбук профил Калин Стоянов, депутат от "ДПС-Ново Начало" и министър на вътрешните работи през 2023 г. и 2024 г.

Той отговори на обвиненията на лидера на "Да, България" Ивайло Мирчев, който заяви, че е шокиран от "момчето за мръсни поръчки на Пеевски Калин Стоянов".

Всички по веригата били свързани с Рашков и ПП-ДБ

"Вчера отново станахме свидетели на поредните внушения на неистини от един от редовно присъстващите и облъчващи от екрана представители на партията подкрепяща педофилски секти в България - Ивайло Мирчев. В национален ефир той разви поредната конспиративна и невярна теза, свързана с издаденото разрешително за 16 броя оръжия на едно от лицата, открити простреляни в района на Петрохан. В своите внушения той направи опит да свърже моето име с този случай и нескопосано се опита да защити Бойко Рашков", пише Калин Стоянов.

За да се спре със спекулациите по темата той даде своята версия за това какво се е случило, "за да стане ясно на всички, че разрешителното е издадено по времето на Бойко Рашков като министър на вътрешните работи".

"Разрешителното за 16 оръжия на единия от загиналите е подписано от началника на Районното управление в гр. Монтана. Случайно или не, колегата е близък приятел (в което няма нищо лошо) с областния координатор на Продължаваме промяната за гр. Монтана - Валери Спасов, както и с бившия народен представител от ПП за област Монтана - Ванина Вецина", коментира Стоянов.

Той добави, че към момента на подписване на разрешителното директор на ОДМВР - Монтана е бил човек, назначен лично от Бойко Рашков.

"Накратко казано: Разрешителното за оръжията е подписано от началника на РУ - Монтана, приятел на областния координатор на "Продължаваме промяната" за района, по времето на Бойко Рашков като вътрешен министър и при директор на ОДМВР - Монтана, назначен от Рашков", оббощи Стоянов.

"Къде съм аз в цялата тази схема, в която Мирчев злонамерено, за пореден път, се опита да вплете моето име?", попита той.

По думите му ПП-ДБ се опитват да се измъкнат от "поредния зловещ скандал, в който дълбоко са нагазили", но е редно политическата сила вместо да задава въпроси, да започне да дава отговори.

Припомняме, че в хора на разследването беше установено, че на името на Ивайло Калушев на 1 ноември 2021 г. е издадено разрешително за притежание на два бойни пистолета, открити на местопрестъплението под връх Околчица. На името на Ивайло Иванов на 23 август 2021 г. МВР е издало разрешение за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия. На името на Николай Златков на 24 февруари 2023 г. от органите на МВР е издадено разрешително за притежание на един боен пистолет.

Обвиненията на Мирчев

Преди дни от "Да, България" обявиха, че са шокирани от изявлението на бившия шеф на ГДБОП и депутат от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов и подозират частична, а не пълна информация по случая "Петрохан" до парламента.

Това стана ясно от коментара им пред медиите след като стана ясно, че материали от разследването по случая "Петрохан-Околчица" са изпратени на председателя на парламента Рая Назарян.

Лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев беше шокиран от "мМомчето за мръсни поръчки на Пеевски Калин Стоянов".

"Докато е бил шеф на ГДБОП не е знаел, че има сигнал по отношение на "Петрохан". Това е шокиращо. Още по-шокиращо е, че всички други са знаели, включително хората от "Петрохан" и това става дума от думите на свидетели. Как е възможно да знаят деца, хора от организацията, но шефа на ГДБОП да не знае?", каза Мирчев.

Според него това е огромен провал за шефа на ГДБОП. "Ако той беше искрен, неговата политическа сила нямаше да гласува против нашето предложение цялата информация да бъде изкарана", смята още Мирчев.