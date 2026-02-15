Оставката на Румен Радев:

Нови влакове, ремонти и пари: Обещания за светло бъдеще на жп транспорта

Първите осезаеми промени в жп транспорта у нас ще започнат още през пролетта на тази година, като крайната цел е превръщането на влака в предпочитан и точен транспорт до 2029 г. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов, който очерта "пътна карта" за модернизацията на българските железници.

От април започва навлизането на нов подвижен състав - влаковете, обяви министърът.

"До края на лятото ще имаме 34 нови влака, които ще тръгнат по основните дестинации в страната", посочи той. Пълното обновяване, включващо общо 60 нови състава, се очаква да приключи до юни 2027 г.

По думите на Караджов за да бъдат влаковете точни и бързи, трябва да приключат мащабните ремонти по над 40 участъка от железопътната мрежа. По негови прогнози тези дейности ще завършат през 2029 г.

Секторът е крайно недофинансиран, но вече се отделят пари

Проблем остава хроничното недофинансиране на сектора. Караджов представи графики, според които субсидията в България в момента е между 5 и 6 евро на влак-километър, докато в Австрия тя е 16,7 евро.

"Реформата, която започнахме с подписването на новите договори за обществена услуга, предвижда субсидията да нарасне до 9 евро през 2027 г. - това е увеличение с 50%", обясни той, цитиран от Нова тв.

И допълни, че това финансиране ще позволи не просто оцеляване, а инвестиции в комфорт, сигурност и по-високи възнаграждения за служителите.

По отношение на цените на билетите Караджов увери, че контролът остава в министерството. "Цената на билетчето няма да се вдига рязко. Министърът е този, който има последната дума", допълни той.

Министърът в оставка сподели, че очаква оценката за работата му да бъде поставена от хората.

Той подчерта, че заложените промени ще направят професията на железничаря по-привлекателна и ще доведат до 25% увеличение на заплатите в сектора.

Приемането на еврото

Гроздан Караджов даде висока оценка на "Български пощи" за справянето им с процеса по обмяна на валута.

До момента през пощенските клонове са преминали над 186 милиона лева, а обслужените граждани са над 133 000.

"Пощите се оказаха войници. Справиха се без нито един сериозен проблем в общо 2300 станции", посочи Караджов.

Коментар за "Петрохан"

Караджов изрази потрес от случилото се, коментирайки трагедията в хижа "Петрохан". Той постави въпроса как е било допуснато частна структура да изпълнява "паравоенни функции" и как на един човек са били издадени разрешителни за толкова голям брой оръжия.

"Това за мен е просто необяснимо и се надявам институциите да извадят цялата информация", заяви той.

