Ученик на Далай Лама: В будизма няма гурута, които събират пари

15 февруари 2026, 10:21 часа 519 прочитания 0 коментара
В тибетската традиция "лама" означава духовен учител и титлата не се получава лесно – изисква дългогодишно обучение, често продължаващо десетилетия. В западния контекст терминът често се използва неправилно, което създава риск от злоупотреби.

Така на Запад има случаи на хора, които се представят за гуру и изискват прекомерни финансови средства или лични услуги, което е погрешно.

Това коментира д-р Робърт Търман – американски будистки автор и академик, изследовател на тибетския будизъм и дългогодишен ученик на Далай Лама.

Според него самият Далай Лама съветва учениците при злоупотреба да сигнализират публично.

В основата на традицията стои разбирането, а не подчинението

След трагедията край Петрохан, при която шестима души загинаха на две различни места, в публичното пространство се появиха и версии за религиозен мотив и възможна връзка с будизма. Разследването работи по няколко версии, а паралелно с това се появиха твърдения за връзки между действията на лицата и будисткото учение.

Според Търман откритието на Буда е, че човешкото щастие е напълно възможно и че човекът е способен да разбере света и да постигне просветление, което води не само до лично щастие, но и до възможност да помага на другите.

По думите му будизмът е система на лична практика и морал, ориентирана към състрадание и ненасилие. Според него учението е "по-скоро като лекарско предписание", насочено към развитие и постигане на пълна свобода, наричана нирвана, предаде бтв.

За Търман в основата на традицията стоят действията и разбирането, а не подчинението. По думите му преподаването трябва да бъде в полза на ученика, а учителят служи на него, което изключва безусловното следване на един лидер.

Той е категоричен, че не е необходимо човек да живее в изолация, за да се посвети на будизма, допълвайки, че обучението може да бъде по-лесно в по-млада възраст, но не изисква откъсване от живота.

Формирането на култове и секти не е характерно

По думите на Търман лошият учител е този, който не служи на ученика, докато добрият предава знанията си и е готов да признае, когато не знае нещо.

Той обясни, че формирането на култове и секти не е характерно за азиатските религии, а е по-широко човешко явление, като напомня за трагедията в Джонстаун и подчертава, че подобни случаи нямат връзка с будизма, индуизма или даоизма.

По отношение на самоубийството той заявява, че будизмът е изключително против него, тъй като според учението душата се преражда и подобно действие се счита за лошо решение.

По отношение на темата с децата и възможната принуда Търман посочва, че традиционно човек не може да стане монах преди ранна тийнейджърска възраст и е необходимо разрешение от родителите. Той допълва, че няма задължителни финансови изисквания за практикуване, като са възможни само практични договорености.

Според него в държави, в които будизмът не е широко развит, по-често съществуват неформални групи.

