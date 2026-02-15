Деница Сачева след слуховете за напускане на Делян Добрев: Никога не си тръгвам, когато е трудно

Една снимка струва повече от хиляда думи. Това написа заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева в лаконичен коментар в своя Фейсбук профил.

Тя пусна снимка, на която е заедно с лидера на партията Бойко Борисов.

"Никога не си тръгвам, когато е трудно. Точно, когато е най-трудно търся фенер и карам направо", написа тя.

Мнозина сметнаха, че това е завоалиран коментар на ситуацията със слуховете за изнененадващото напускане на Делян Добрев, които разтърсиха социалните мрежи вчера.

Напускането на Делян Добрев

Вчера, по неофициална информация на bTV, стана ясно, че едно от знаковите лица на ГЕРБ - Делян Добрев, напуска партията на Бойко Борисов.

Добрев беше енергиен министър (2012 - 2013 година, първото правителство на Борисов, което падна след протестите за цената на тока, сега за последно е председател на Комисията по бюджет и финанси във все още действащото Народно събрание.

Самият Добрев още не е коментирал, над половин денонощие няма публикация в официалния му профил във Facebook. Той обаче смени заглавната си снимка с изображение на човек, стъпил на красив планински връх и загледан в далечината.

Веднага в общественото пространство се завъртяха спекулации каква може да е причината за този ход.

"Новината, че Делян Добрев напуска ГЕРБ, ако се потвърди, е много повече от личен акт - това е симптом за дълбока имплозия в ГЕРБ. Каквото и да мислим за него, той имаше собствена тежест и ядро от поддръжници в тази партия. В предизборна ситуация на ерозираща подкрепа оттеглянето му не е точно добър знак за тях. Замяната на подобна фигура с лица като Костадин Ангелов и Деница Сачева трудно може да се тълкува като стратегическо усилване. Нито единият, нито другият добавят електорална енергия или способност за консолидация. Те са обслужващ персонал", коментира бившият ни посланик в Русия Илиян Василев.