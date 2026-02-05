Мистерията на Бермудския триъгълник се задълбочава - скрити сили под морето

Нова теория събуди общественото любопитство, опитвайки се да обясни защо Бермудският триъгълник е свързван с мистериозни изчезвания на кораби и самолети в продължение на десетилетия, дори векове.

Вместо извънземни, портали на времето или древни проклятия, фокусът сега се измества към природни явления – по-специално към редки, но потенциално опасни изпускания на метан от океанското дъно, съобщава Daily Mail.

„Говорим за редки комбинации…“

Изследователите отдавна повдигат въпроса за възможността необичайни условия на околната среда, като внезапни и силни изпускания на метан от морското дъно, да могат временно да нарушат плаваемостта на корабите и работата на самолетните двигатели.

Според Роналд Капър от образователната платформа What If Science, това явление може да е било активно в миналото, но е изчезнало с времето, което би могло да обясни защо броят на инцидентите в района на Бермудския триъгълник е намалял значително през последните десетилетия.

„Говорим за редки комбинации от природни фактори, които биха могли временно да създадат изключително опасни условия“, каза Капър.

Експертите предупреждават за предпазливост

Някои учени смятат, че Бермудският триъгълник е бил обект на „клъстери“ от инциденти в определени исторически периоди именно поради тези уникални обстоятелства. Ако тази теория се окаже вярна, тя би могла да сложи край на десетилетия спекулации, без да разруши напълно мистиката, която продължава да обгръща района.

Експертите обаче призовават за предпазливост. Въпреки че новата теория привлича много внимание във форуми и социални медии, доказателствата все още са ограничени.

Бреговата охрана на САЩ подчертава, че няма официално призната географска опасност в района и че много от докладваните инциденти с течение на времето са били преувеличени или погрешно интерпретирани.

Опасности, свързани с метана

Бермудският триъгълник е неточно дефинирана област от около 500 000 квадратни мили в западната част на Северния Атлантически океан. Най-често се описва като триъгълник, чиито върхове са Маями, Флорида, Бермудските острови и Сан Хуан, Пуерто Рико.

Според ново проучване, изригванията на метан от морското дъно са вероятно обяснение за внезапните потъвания или повреди на двигателите в региона. Освобождаването на газа може да намали плътността на водата, което води до загуба на плаваемост на корабите, а при определени условия може да засегне и малки самолети, летящи ниско над океана.

Капър посочва, че подобни опасности, свързани с метана, се срещат и в други части на света, но ако Бермудският триъгълник е имал временно „активно поле“ по едно и също време, това би могло да обясни рязкото увеличение и след това намаляване на броя на изчезванията в определени исторически периоди.

„Някои по-спекулативни гласове предполагат, че триъгълникът е бил за кратко засегнат от неизвестен природен феномен, който вече не съществува днес. Не извънземни или портали, а редки комбинации от екологични сили. Метанът, отделен от морското дъно, например, вече е посочен като опасност, способна да наруши плаваемостта и двигателите. Въпреки че доказателствата все още са оспорвани, е известно, че подобни газови емисии се срещат и в други региони на света“, пише той.

Многобройни странни теории

От друга страна, скептици като Найджъл Уотсън, автор на книгата „Изследване на портрети на срещи с извънземни“, смятат, че трябва да се разгледа по-широк спектър от възможности.

– Някои смятат, че става въпрос за преход към други измерения, други вярват, че става въпрос за необичайни магнитни аномалии и енергии. Но трябва да вземем предвид и факта, че много събития в Бермудския триъгълник са преувеличени и манипулирани, за да звучат по-загадъчно, отколкото са в действителност. Съществуват и други така наречени „загадъчни триъгълници“ в различни части на света. Интересно е колко често търсим и „намираме“ странни явления именно в триъгълни модели – каза Уотсън.

Обществеността е очарована от Бермудския триъгълник повече от 500 години, още от пътешествието на Христофор Колумб през 1492 г., когато той забелязва странни светлини в небето. Любителите на паранормалните явления отдавна твърдят, че районът е прокълнат или свързан с извънземна дейност, портали на времето или изгубени цивилизации.

Популярността на тези идеи нарасна още повече след публикуването на книга от 1974 г. на Чарлз Берлиц, в която се твърди, че повече от 1000 души са загубили живота си, а кораби и самолети са изчезнали „безследно“.

Бермудският триъгълник продължава да буди интерес

През годините гигантски вълни, необичайни магнитни полета и екстремни метеорологични условия също са споменавани като възможни причини за инциденти в Бермудския триъгълник.

Застрахователните компании и бреговата охрана на САЩ обаче твърдят, че няма доказателства, че този район е по-опасен от други натоварени корабни маршрути и че много от изчезванията са били неправилно докладвани или сензационни.

Въпреки всичко, Бермудският триъгълник продължава да интригува както обществеността, така и изследователите. Новата теория за метана може да не звучи толкова зрелищно, колкото историите за НЛО, но би могла да предложи най-реалистичното и научно обосновано обяснение за вековна мистерия.