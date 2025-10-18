Мястото, където няма време (СНИМКИ И ВИДЕО)

В Северния полярен кръг, където слънцето никога не залязва през лятото, малък норвежки остров се е обявил за "зона без време". Сомарой, с население от около 350 души, е избрал да живее без часовници, следвайки естествените ритми на природата, а не строг график. Тази инициатива има за цел да намали стреса от съвременния живот и да се свърже отново с природните цикли, пише Уион.

Феноменът на полярния ден

От средата на май до края на юли Сомарой преживява полярен ден, когато слънцето е видимо дори в полунощ. Постоянната светлина обезсмисля традиционните представи за време, тъй като познатите графици остават без значение. Жителите вярват, че липсата на тъмнина прави концепцията за време остаряла, което ги е накарало да решат да живеят без часовници.

През 2019 г. жителите на Сомарой стартираха кампания за превръщането на острова в първата в света "безвременна зона". Инициативата има за цел да намали стреса и да насърчи по-спокоен начин на живот. Чрез премахването на часовниците от обществените пространства и насърчаването на персонализирани дейности, вместо строг график, общността се стреми да създаде усещане за свобода и благополучие.

Туризъм и глобално внимание

Уникалният подход на Сомарой към времето привлича международно внимание и туристи, търсещи да изпитат влиянието на живота без ограниченията на времето. Живописните пейзажи на острова, съчетани с необичайния му начин на живот, предлагат на посетителите възможността да се откъснат от натиска на съвременното общество. Местните фирми се възползват от притока на туристи, предлагайки настаняване и турове, наблягащи на философията на безвремието.

"Да се прибереш в 2 часа сутринта и навън да е светло е малко объркващо, но дава усещане за свобода. Нямаше го усещането за умора или доспиване", споделя турист. "Светлината ми позволява да работя през нощта, не защото трябва, а защото мога да го правя без да се притеснявам за времето. Времето тук е гъвкаво. Живеем според ритъма на природата, а не на часовника", разказва местен жител.

Да окосиш тревата, да боядисаш къщата си, да отидеш на пикник или риболов - може да го направиш по всяко време. Тук няма рано или късно - всичко се случва, когато тялото ти е готово - било за отдих или работа.

Предизвикателства

Въпреки че инициативата беше широко приета от жителите и посетителите, тя не мина без своите предизвикателства. Критиците твърдят, че животът без часовник може да причини объркване и да наруши основните услуги. Например, координирането на транспорта и службите за спешна помощ става трудно без стандартно време. Освен това, липсата на контрол върху времето може да повлияе на производителността и синхронизацията с други региони, които използват традиционни системи за отчитане на времето.

Въпроси

Експериментът Сомарой повдига по-широки въпроси за ролята на времето в съвременния живот. В свят, все повече управляван от графици и крайни срокове, подходът на острова предлага алтернативен начин на живот. Той поставя под въпрос необходимостта от строга структура на времето и демонстрира, че гъвкавостта и връзката с естествените ритми могат да доведат до по-хармонично съществуване.

Снимки: iStock