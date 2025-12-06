Тунчев разкри качеството зад победата на Арда, което в ЦСКА е тема №1

Старши треньорът на Арда Кърджали - Александър Тунчев, даде своето мнение след успеха на "небесносините" над Локомотив Пловдив в двубой от 19-ия кръг на Първа лига. Специалистът отличи характера на възпитаниците си, който е бил в основата на победата. Любопитно е, че напоследък в бившия тим на Тунчев - ЦСКА, доста акцентират върху характера, който е видим след като Христо Янев пое "армейците".

Тунчев след победата на Арда над Локо Пловдив

„Много важни три точки за нас. Знаехме, че ще бъде много трудно. Теренът малко или много затрудни и единия, и другия отбор. Бяхме малко по-съобразителни и вкарахме два гола, които допринесоха за победата“, започна Тунчев след победата на Арда над Локо Пловдив.

„С футболистите, с които разполагам, е едно предимство за всеки отбор. Пламен Крачунов също се включи, имаше разни болежки през сезона, дава ни сериозно предимство на втория етаж. Радостен съм. За съжаление, някои малки контузии сполетяват играчите, както е сега Емил Виячки, още в подготовката и в хода на сезона. Момчета с характер, радвам се, че са в отбора.", каза още той.

„Със сигурност донякъде върнахме този облик, който имахме. Днес водещ беше характерът, водещи бяха единоборствата. С Локо София теренът беше още по-зле, но момчетата показват характер и мъжество. Обърнахме доста нещата“, добави специалистът.

„В гостуванията успяваме да печелим повече точки. Черно море е солиден отбор, през годините го е показал, особено на „Тича“. Първо ще си починем, после ще го мислим. Отиваме с идеята да преминем в следващата фаза“, завърши Александър Тунчев.

ОЩЕ: Драматични мачове на лидерите във Втора лига! Тим от топ 3 се издъни (РЕЗУЛТАТИ)