Вярно ли е, че в Австралия има повече кенгурута отколкото хора

Австралия е дом на едни от най-разпознаваемите животни в света, а кенгурутата са сред най-емблематичните. Популацията им е толкова голяма, че понякога изглежда като да превъзхожда броя на хората. Какви са реалните числа, защо кенгурутата са толкова разпространени и как природата и климатът оформят тяхното присъствие? Наистина ли тези животни са повече от жителите на континента?

Каква е реалната популация на кенгурутата в Австралия?

Популацията на кенгурутата варира всяка година, тъй като силно зависи от климатичните условия и наличието на храна. Според последните официални оценки броят им често се движи между 35 и 50 милиона. В години с обилни валежи и добри пасища е възможно числото да се покачи още повече.

Австралия следи популацията им чрез национални преброявания, които обхващат различни щати и видове кенгурута. Това наблюдение е необходимо, защото в някои региони тези животни се увеличават толкова бързо, че влияят на местната екосистема и дори на земеделските земи.

Колко е населението на Австралия и как се променя?

Австралия има население от около 26 милиона души, като броят на жителите се увеличава постепенно благодарение на имиграцията и относително стабилната икономика. Разпределението на населението е изключително неравномерно – по-голямата част от хората живеят по крайбрежните райони, докато вътрешността на континента остава почти необитаема. Именно това контрастно разпределение създава впечатлението, че кенгурута са навсякъде, защото огромни територии остават обитавани предимно от дивата природа.

Защо кенгурутата са толкова разпространени на континента?

Кенгурутата са чудесно приспособени към австралийските условия. Те се размножават сравнително бързо, имат висока преживяемост на малките и могат да издържат на дълги периоди на суша. Тяхната уникална анатомия – мускулести крака, опашка за баланс и способност за бързи скокове – им позволява да изминават големи разстояния в търсене на храна. Освен това те са тревопасни, което означава, че намират изобилие от растителност дори в сухи райони, където други животни трудно оцеляват. Липсата на естествени хищници също допринася за тяхното изобилие.

Как климатът и природата влияят върху техния брой?

Климатът е ключов фактор. В сухи периоди популацията на кенгурутата може да намалее, защото растителността не е достатъчна за всички. Когато обаче настъпят влажни години с много валежи, пейзажът се променя – тревата расте бързо, а храната става изобилна. Това позволява на женските да отглеждат повече малки, а младите да оцелеят по-лесно. Такива години често водят до рязък скок в популацията. Промените в околната среда – като човешката обработка на земя и създаване на изкуствени водоизточници – също оказват влияние. Парадоксално, някои човешки дейности създават условия, в които кенгурутата процъфтяват още повече.

Опасно ли е, когато популацията им расте прекалено бързо?

Да, прекомерният ръст може да създаде проблеми. Кенгурутата могат да изяждат големи количества растителност, което влияе отрицателно както на земеделските стопанства, така и на други местни животински видове. Прекалено многобройна популация води до конкуренция за храна, която в крайна сметка засяга самите кенгурута – те стават по-слаби и уязвими. В някои райони на Австралия се прилагат мерки за контрол на популацията чрез защита на земеделските площи, ограждения и специални програми. Идеята не е да се вреди на животните, а да се поддържа баланс, който да е безопасен за цялата екосистема.

Вярно ли е, че кенгурутата са повече от хората?

В много години – да, това е напълно вярно. Когато популацията на кенгурутата достигне 45-50 милиона, тя може да надхвърли населението на Австралия почти двойно. В други години, при суши или неблагоприятни условия, съотношението се изравнява.

Но като цяло митът се оказва истина: в значителна част от времето кенгурутата наистина са повече от хората. Това е едно от онези любопитни природни явления, които правят Австралия толкова уникална – континент, където дивата природа играе най-голямата роля.

Кенгурутата са неразделна част от австралийската природа и тяхната впечатляваща популация действително често надминава броя на хората. Това показва колко силно е връзката между държавата и нейната дива фауна, както и колко важен е балансът между хората, климата и животинските видове, които оформят уникалния облик на континента.