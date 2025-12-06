Любопитно:

Драматични мачове на лидерите във Втора лига! Тим от топ 3 се издъни (РЕЗУЛТАТИ)

06 декември 2025, 17:02 часа 358 прочитания 0 коментара
Третият във Втора лига Янтра Габрово стъпи накриво и изпрати 2025 година с равенство 0:0 у дома срещу Черноморец Бургас в двубой от 19-ия кръг на втория ни ешелон. "Ковачите" все пак остават в топ 3 с 34 точки, но вече само с една пред Вихрен Сандански, който се наложи с 3:2 при визитата си на Спартак Плевен. Ден по-рано лидерът Дунав Русе победи драматично Локомотив Горна Оряховица с гол в последните секунди. Основният преследвач Фратрия също се наложи трудно с 3:2 над Хебър.

В Габрово опасностите не липсваха, но офанзивните футболисти на двата тима не успяха да ги реализират. След ремито Черноморец зае осмата позиция с 23 точки. На стадиона в Плевен пък Вихрен излезе напред в резултата в средата на първата част, когато точен бе Даниел Пехливанов. До почивката Преслав Антонов изравни. Методи Костов и Лео Пимента обаче върнаха аванса на тима от Сандански. Антонов оформи крайния резултат в 80-ата минута. Спартак остава предпоследен 16-и с 13 точки.

💚 Победа с 2:3 за зелено-белите в последния мач в юбилейната за клуба година.

Ден по-рано Дунав победи драматично Локомотив Горна Оряховица с 1:0 при гостуване. Тимът от Русе стигна до трите точки в последните секунди, когато Денислав Минчев центрира, а Ибрахим Кейта вкара с глава победното попадение, което предизвика голяма радост на треньора на гостите Георги Чиликов.

Фратрия пък се наложи над Хебър с 3:2. "Братята" поведоха в резултата в 23-тата минута чрез Ирхан Исуф. Отгворът на "гробарите" не закъсня. Станислав Маламов изравни. В 34-тата минута Мирослав Маринов пак изведе Фратрия напред. През втората част вратарят Игор Мостовей спаси удар от бялата точка на Маламов. В 85-ата минута Константин Павлов все пак възстанови паритета. Секудни след това Дидис Пита донесе успеха с дебютния си гол за Фратрия. 

Резултати от 19-ия кръг във Втора лига:

Миньор Перник - Пирин Благоевград 0:0

Спартак Плевен - Вихрен Сандански 2:3

Янтра Габрово - Черноморец Бургас 0:0

от петък:

Фратрия Варна - Хебър Пазарджик 3:2

Локомотив Горна Оряховица - Дунав Русе 0:1

Джем Юмеров
