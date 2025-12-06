Йоана Илиева продължава отличното си представяне в световния фехтовален елит!

Най-добрата българска състезателка по фехтовка Йоана Илиева за пореден път затвърди, че се намира в прекрасна форма! Тя се класира на пето място в турнира на сабя жени за Гран при Нуома в Орлеан (Франция). Почти две години тя е неизменно в топ 8 на най-големите състезания, а преди месец спечели бронзов медал на Световната купа на сабя жени в Алжир.

Този път надпреварата във Франция събра девет от топ 10 фехтовачките в световната ранглиста. Илиева стартира директно във втория ден на турнира, където мериха сили 64-те най-добри в света. В първия кръг на елиминациите българката се изправи по волята на жребия срещу другата ни представителка - Вероника Василева. Илиева победи с 15:13 и си осигури място сред най-добрите 32, а Василева завърши надпреварата 64-та.

В следващия кръг Илиева се наложи над Юми Уакита от Япония с 15:9. Последва победа над индивидуалната неутрална състезателка Алина Михайлова с 15:14. В двубоя за място в топ 8 възпитаничката на фехтовален клуб Свечников се изправи срещу Микела Батистон от Италия и след оспорвана игра отстъпи с 14:15, с което се нареди на пето място.

По-рано при мъжете българските сабльори отпаднаха след срещите в предварителния кръг, който трябваше да отсее 64-те най-добри от 219 състезатели от 46 държави. В него се включиха 8 наши фехтовачи – възпитаникът на Пловдив БГ Николай-Томас Георгиев, и представителите на фехтовален клуб Свечников Симеон Далеков, Виктор Филев, Александър Генков, Никола Меицов, Калоян Пешев, Димитър Райкин и Тодор Стойчев.

