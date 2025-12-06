Лайфстайл:

Ампутираха крака на бащата на Мегън Маркъл

06 декември 2025, 18:25 часа 0 коментара
Бащата на Меган Маркъл, Томас Маркъл, претърпя ампутация на левия си крак под коляното след кръвен съсирек и в момента се възстановява в интензивно отделение във Филипините, съобщи синът му Томас Маркъл-младши. Операцията, която е продължила около три часа, е била животоспасяваща, а лекарите предупреждават, че следващите два-три дни са критични за здравето му, съобщи "People".

Снимка: Getty Images

Томас, на 81 години, е имал редица здравословни проблеми през последните години и е преживял инсулт през 2022 г. Синът му разказа, че състоянието му се е влошило много бързо – кракът му е станал син, а след това черен, и ампутацията е била неизбежна, за да се спаси животът му. Томас-младши подчерта, че баща му е проявил голяма смелост по време на процедурата и възстановяването.

По последна информация Меган все пак се е свързала с баща си след операцията.

Меган Маркъл е отчуждена от баща си от сватбата с принц Хари през 2018 г., след като той инсценира папарашки снимки и е излъгал за контактите си с медиите. Инцидентът доведе до това той да не присъства на сватбата, като принц Чарлз придружи Меган до олтара. В интервю с Опра Уинфри през 2021 г. Меган сподели, че чувството на загуба е болезнено: "Загубих баща си". Тя обясни, че е опитвала да го убеди да бъде честен с нея, за да може да му помогне, но той не е успял. Тази емоционална пропаст остава част от живота ѝ и до днес, особено като майка.

Личните изпитания на Меган

Снимка: Getty Images

Новината за здравословното състояние на Томас Маркъл излиза в деня на премиерата на последния епизод от лайфстайл поредицата на Меган в Netflix – "With Love, Meghan: Holiday Celebration". В епизода тя показва как създава семейни традиции с децата си, принц Арчи, на 6 години, и принцеса Лилибет, на 4 години, включително изработване на адвент календари, декорации и приготвяне на коледната вечеря по рецепта на майка ѝ, Дория Рагланд. Поредицата подчертава колко важно за Меган е да гради топла и сплотена семейна среда за децата си, в контраст със сложните и напрегнати отношения с баща ѝ.

Това събитие хвърля нова светлина върху личните изпитания на херцогинята на Съсекс, докато тя се опитва да балансира публичния си живот и кариера с предизвикателствата в семейството, показвайки колко силна е нейната ангажираност към близките си и колко болезнена остава дистанцията с родния ѝ баща, предава БГНЕС.

Яна Баярова
