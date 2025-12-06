Няма да се предадем, няма да простим: Зеленски поздрави ВСУ за празника

"Днес имаме специален ден, който има двойно значение. Днес е Денят на въоръжените сили на Украйна и Денят на Свети Николай, отбелязван на 6 декември от християни в много страни в Европа и света. Заедно ще защитим правото си на живот, нашата дадена от Бога земя, ще защитим бъдещето си и справедливия мир." Така украинският президент Володимир Зеленски поздрави украинските военни с техния празник днес.

"Стойте твърдо. Вие сте всичко, което имаме! С тези думи се обърнах към нашите войници в първия ден на войната. И вие стояхте твърдо. Стояхте твърдо, когато почти никой не вярваше в Украйна, когато ни казваха: "Имате една седмица, нямате шанс, нямате друг избор, освен да се предадете." Но вие стояхте твърдо. И устояхте", каза президентът.

Във видео, публикувано на сайта на президентството, Зеленски изреди имената на украинци, мъже и жени, които не са били военнослужещи преди руската инвазия, но са отишли на фронта и са дали живота си за свободата си. Украйна губи учени, спортисти, творци, бизнесмени, които можеха да градят бъдещето на страната, но загинаха, защитавайки земята си, каза той.

"Русия не просто атакува градове – тя разрушава мечти. Това е атака не просто срещу домове, а срещу съдби и срещу бъдещето. И не ни оставя друг избор", каза още Зеленски.

Украинските войници продължават да се сражават заради децата си, родителите си, близките си, заради "всяко малко момиченце, което прекарва почти всяка нощ в укритията", заради Украйна, която "се научи да не се страхува, защото няма право да се предаде и няма нито да забрави, нито да прости".

Снимка: president.gov.ua

Зеленски благодари на армията и за това, че е дала на политиците "увереност на масата за преговори".

"По улиците на Берлин и Париж, в Чехия, Полша, Великобритания, балтийските страни - навсякъде, където се говорят различни езици, но свободата звучи еднакво. Където знаят, че синьото и жълтото са цветовете на смелостта. Където осъзнават, че в тази война за независимост, Украйна спечели правото си на живот. И заслужи честен мир."

