"Идиот на годината": Руснак пусна пазарски колички по ескалатор, предизвика погром с пребита жена (ВИДЕО)

06 декември 2025, 17:20 часа 478 прочитания 0 коментара
Случката, която ще ви разкажем сега, можеше никога да не стане действителност, ако бяха изпълнени две условия. Първо условие: руснакът в главна роля да имаше малко повече акъл. Второ условие: да нямаше камери, които да запечатат всичко за бъдещите поколения. Но случилото се е факт, а историята на Челябинск вече е една идея по-богата и по-смехотворна.

Идиот на годината

Какво би се случило, ако наредите няколко колички за пазаруване една зад друга и ги качите на ескалатор в посока надолу? Да, вие може би веднага ще се сетите, но един клет руснак в супермаркет в Челябинск явно не усеща какво го чака и решава да се пробва. Събира няколко колички и ги поставя на ескалатора, а след миг вече съжалява, защото количките се отделят, засилват се надолу и с бясна скорост повалят нищо неподозираща жена, а след това грациозно потрошават входа на супермаркета, блокирайки достъпа за клиенти.

На кадрите от охранителните камери се вижда как мъжът, създал тази неповторима ситуация, не е много наясно как да реагира и дори, вместо да помогне на жената, първо се втурва да подрежда количките, а после се изнизва от "местопрестъплението". След това други хора проверяват състоянието на пострадалата жена.

Ако имаше класация "Идиот на годината", този джентълмен от Челябинск щеше заслужено да спечели приза. Уви, още няма.

Яна Баярова
