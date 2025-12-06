Дронове срещу дронове във войната за украинското небе (ВИДЕО)

Руски дрон се носи над ранен украински войник, готвейки се да пусне взривно устройство и да го довърши. Изведнъж украински дрон се блъска в него, взривява го и спасява живота на войника, разказва The Wall Street Journal.

Този опасен момент илюстрира най-новите постижения във футуристичната въздушна война, разгръщаща се на фронтовата линия на руско-украинската война, където дронове се борят с дронове.

Оператори на дронове от украинската 3-та отделна щурмова бригада (тя се роди от полка "Азов"), които се притекоха на помощ на войник тази пролет, изстрелват дронове-прехващачи, които летят с висока скорост близо до руски дронове, взривяват се и ги унищожават или просто се блъскат във вражеския безпилотен самолет. Още: Руска балистична ракета удари административна сграда в Кривой Рог (ВИДЕО)

Противодействието на вражеските дронове се превърна в критична задача и за двете страни, тъй като безпилотните летателни апарати (БЛА) в момента са най-смъртоносното оръжие, заплашващо пехотата и бойните машини на фронтовата линия. За да унищожат дронове, войниците използват различни средства - от мрежи и пушки до електронни заглушители и стари самолети с витлово задвижване, от които се стреля с картченица.

Дроновете-прехващачи се превърнаха във важна част от този арсенал през последната година.

Ukrainian FPV drone intercepted and critically damaged a Russian Molniya-2 kamikaze drone mid-flight over Donetsk region before continuing to strike its original ground target, Ivan Franko Group reports. pic.twitter.com/M4qoNNskB4 — WarTranslated (@wartranslated) December 5, 2025

"Преди 15 месеца никой не вярваше, че това е възможно", каза Артьом Болюх, командир на подразделението за противовъздушна отбрана на 3-та украинска бригада. Той обясни, че БЛА никога преди не са били използвани по този начин и инженерите трябвало да се справят с технически проблеми като обхват, възстановяване на връзката с дрона и безопасност на оператора. Освен това операторите трябва да се научат да намират и атакуват цели за много кратък период от време.

През септември дроновете на бригадата са прехванали 886 руски дрона, в сравнение с 507 успешни прехващания през юни. Около 50% от мисиите са успешни, заяви Болюх. Преди година тази цифра беше само 5%. Когато прехващач пропусне целта си, операторът обикновено може да го изтегли за повторна употреба. Още: Украински дронове удариха руски радари и пускова установка в Донбас (ВИДЕО)

Подобно на много други аспекти с дронове, възникнали по време на тази война, подобни прехващания ще станат неразделна част от бъдещите бойни действия, твърдят военни анализатори. Компаниите от отбранителната промишленост се надпреварват да разработват свои собствени прехващачи. Компания, основана от бившия изпълнителен директор на Google Ерик Шмид, доставя прехващачи, които са много популярни в Украйна.

Не само новите технологии са важни, но и операторите, които ги използват.

Много от тях са млади и имат бързи рефлекси, усъвършенствани във видеоигрите. Операторът, спасил войника през пролетта, е на 24 години. Той е бивш разработчик на компютърни игри с позивна Кратос, който обича да свири на флейта между битките. Още: Украйна удари център за изстрелването на дронове "Шахед" в Крим

Според 3-та отделна щурмова бригада, от края на януари Кратос е постигнал най-високия процент в Украйна за прехващане на руски дронове Mavic, които се използват от двете страни за разузнаване и хвърляне на взривни вещества.

„Тези неща се случват във филми, телевизионни предавания и книги, но ние сме в ситуации на живот или смърт всеки ден“, каза Кратос, който е получил прякора си от героя в популярната поредица видеоигри God of War.

Кратос твърди, че е извършил над 380 потвърдени прехващания на дронове от 20 януари насам, но всъщност е прехванал още повече. През октомври той получи престижното украинско отличие „Кръст за военни заслуги“.

Различни дронове се използват за различни видове прехващания. Руските дронове "Геран" ("Шахед") с голям обсег могат да бъдат прехванати от безпилотни летателни апарати, способни да летят с подобни високи скорости и височини. Още: Ердоган след украинските удари по руски кораби: Войната заплашва корабоплаването в Черно море (ВИДЕО)

Системата за прехващане Merops, произведена от компанията на Шмид, е много популярна за този тип мисии. От приблизително 1,5 км от целта, тя използва изкуствен интелект, за да проследи дрона и след това да го взриви.

Дронът Merops лети с приблизително 300 километра в час и може да се издигне на височина от почти 5000 метра. Всеки дрон Merops е струва приблизително 5000 долара. Американски представител, присъствал на тестовете в Полша, е определил цената на приблизително 15 000 долара, което все още е значително по-малко от цената на ракетата - Още: Система, тествана в Украйна: Откри ли НАТО "лекарството" срещу руските дронове? (ВИДЕО)

Няма безупречна система. Украински оператор заяви, че неговата система Merops унищожава 65% до 75% от откритите реактивни руски дронове "Геран-3". По време на скорошен тест полски екипаж изстреля дрон Merops към цел, имитираща дрон "Геран-3", но не я уцели.

Други западни компании разработват свои собствени прехващачи. Шведският стартъп Nordic Air Defence например тества прехващачи с тегло само 250 грама, които могат да се насочват към дронове на височина до 1800 метра, пише The Wall Street Journal.

Говорителят на украинските ВВС Юрий Игнат обясни, че страната все по-често използва дронове-прехващачи, въпреки че те имат своите недостатъци. Например лошото време пречи на операторите да видят целите си. Най-често украинците все още се защитават от вражески безпилотни летателни апарати със стрелково оръжие и ракети. Още: Украйна с мощна атака срещу Русия, има данни за ударен нефтопреработвателен завод (ВИДЕО)

Автори: Алистър Макдоналд и Евгения Сиворка

Превод: Ганчо Каменарски