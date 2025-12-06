Байерн сгази Щутгарт за 20 минути, борещ се за оцеляване шокира Леверкузен

Шампионът на Германия Байерн Мюнхен се поизпоти, но взе своето при гостуването си на Щутгарт в двубой от 14-ия кръг на Бундеслигата. Срещата завърши при резултат 5:0 за баварския гранд. Попаденията за тима на Венсан Компани реализираха Конрад Лаймер, Йосип Станишич и Хари Кейн, който се отличи с хеттрик. В друг мач от деня пък борещия се за оцеляване в елита Аугсбург шокира Байер Леверкузен.

Байерн се развихри след почивката

Байерн поведе още в 11-ата минута на срещата. Майкъл Олисе намери по отличен начин Конрад Лаймер, който преодоля стража на домакините от Щутгарт. Малко преди края на редовното време на първата част „швабите“ стигнаха до изравнителен гол, който бе дело на Нартей. Попадението обаче не бе зачетено заради засада.

Гостите от Мюнхен стигнаха до втори гол в 66-ата минута, а негов автор стана Хари Кейн, който се възползва от подаване на Йозуа Кимих. В 78-ата Байерн сложи точка на спора с попадение на Йосип Станишич. Десетина минути преди края на редовното време. В 81-ата минута баварците получиха право да изпълнят дузпа, а Щутгарт остана с 10 души на терена, след като Асиньон игра с ръка в наказателното поле. Зад топката застана Хари Кейн, който вкара второто си попадение в двубоя. Две минути преди края на редовното време Кейн оформи своя хеттрик.

🔔 𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗧𝗜𝗠𝗘 𝗛𝗘𝗥𝗘 𝗜𝗡 𝗦𝗧𝗨𝗧𝗧𝗚𝗔𝗥𝗧 🔔 Hat-Trick Hero Harry Kane helps us to an emphatic away win!! Posted by FC Bayern München on Saturday, December 6, 2025

„Аспирините“ разочароваха с представянето си

Байер Леверкузен пък допусна изненадваща загуба от Аугсбург. Двубоят между двата тима завърши при резултат 2:0 за домакините. Янулис изведе Аугсбург напред още в 6-ата минута след подаване на Шлотербек. В средата на първата част домакините реализираха втори гол, който бе дело на Каде. По този начин баварския тим спечели важни точки в битката си за оцеляване в германския елит.

Бундеслига, XIII кръг

Аугсбург – Байер Леверкузен 2:0

Кьолн – Санкт Паули 1:1

Хайденхайм – Фрайбург 2:1

Щутгарт – Байерн Мюнхен 0:5

Волфсбург – Унион Берлин 3:1

